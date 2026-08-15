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Muere un hombre atropellado por un camión en la AP-7 en Aiguaviva (Girona)

La víctima era el pasajero delantero de un turismo que estaba detenido en la autopista y del que había bajado

Imagen de archivo de ambulancias del SEM

Imagen de archivo de ambulancias del SEM / DdG

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Alba Díaz

Girona
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Un hombre ha muerto esta madrugada después de ser atropellado por un camión en la AP-7, en Aiguaviva (Gironès). El accidente se produjo este viernes por la noche, hacia las 21.33 h, en el punto kilométrico 70,5 de la autopista.

Según informa el Servei Català de Trànsit, por causas que todavía se están investigando, el camión atropelló al pasajero delantero de un turismo que estaba detenido en la vía y del que había bajado. El hombre resultó herido crítico y fue trasladado al Hospital Josep Trueta de Girona, donde ha muerto durante la madrugada.

La conductora del turismo también fue trasladada al mismo hospital, en este caso con heridas de carácter leve.

A raíz del siniestro se activaron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y siete unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), además del servicio de atención psicológica.

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Con esta víctima, ya son 84 las personas que han muerto este año en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas, según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit.

Fuente: Diari de Girona

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