Sucesos
Muere un hombre atropellado por un camión en la AP-7 en Aiguaviva (Girona)
La víctima era el pasajero delantero de un turismo que estaba detenido en la autopista y del que había bajado
Alba Díaz
Un hombre ha muerto esta madrugada después de ser atropellado por un camión en la AP-7, en Aiguaviva (Gironès). El accidente se produjo este viernes por la noche, hacia las 21.33 h, en el punto kilométrico 70,5 de la autopista.
Según informa el Servei Català de Trànsit, por causas que todavía se están investigando, el camión atropelló al pasajero delantero de un turismo que estaba detenido en la vía y del que había bajado. El hombre resultó herido crítico y fue trasladado al Hospital Josep Trueta de Girona, donde ha muerto durante la madrugada.
La conductora del turismo también fue trasladada al mismo hospital, en este caso con heridas de carácter leve.
A raíz del siniestro se activaron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y siete unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), además del servicio de atención psicológica.
Con esta víctima, ya son 84 las personas que han muerto este año en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas, según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit.
Fuente: Diari de Girona
- Catalunya activa la alerta del Inuncat por lluvias intensas este sábado con más de 40 litros por m2 en media hora
- Récord de calor nocturno en Barcelona: se registran 45 noches tórridas, que por primera vez superan a las tropicales
- Aguaceros y tormentas fuertes: el fin del calor intenso llega a Catalunya a partir de esta fecha
- La 'generación sisi' crece en España: uno de cada tres jóvenes ocupados también estudia
- Catalunya se prepara para un frente de lluvias y un descenso de temperaturas tras un viernes de calor extremo
- Retrasos en la R2, la R2Nord y la R11 de Rodalies entre Granollers y Sant Andreu por el atropello de una persona
- Un vecino de Les Corts emite las obras del Camp Nou en directo y acaba retransmitiendo el incendio de Collserola
- Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del fuego descontrolado en la Vall d'Uixó y del de Madrid, fuera de la capacidad de extinción y con 115.000 afectados