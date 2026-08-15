Accidente aéreo
Un hombre resulta herido grave en un accidente de parapente en Arbolí (Baix Camp)
El aparato ha caído a unos treinta metros de la zona de despegue
Localizado el cadáver del parapentista accidentado en Àger el sábado
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Un hombre ha resultado herido de gravedad en un accidente de parapente en Arbolí (Baix Camp). El aparato ha caído a unos 30 metros de la zona de despegue de la TV-7092 y uno de los dos ocupantes ha sufrido un fuerte golpe en la cadera.
Los Bombers han recibido el aviso a las 15.30 horas de esta tarde y han podido concluir el rescate poco después de las 17.00 horas de la tarde. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado una ambulancia y un helicóptero medicalizado.
El hombre accidentado ha sido trasladado al Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona.
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