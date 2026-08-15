Un hombre resulta herido grave en un accidente de parapente en Arbolí (Baix Camp)

Un hombre ha resultado herido de gravedad en un accidente de parapente en Arbolí (Baix Camp). El aparato ha caído a unos 30 metros de la zona de despegue de la TV-7092 y uno de los dos ocupantes ha sufrido un fuerte golpe en la cadera.

Los Bombers han recibido el aviso a las 15.30 horas de esta tarde y han podido concluir el rescate poco después de las 17.00 horas de la tarde. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado una ambulancia y un helicóptero medicalizado.

Noticias relacionadas

El hombre accidentado ha sido trasladado al Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona.