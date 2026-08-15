Plan Kanpai Càtena
Detenidas seis personas en Barcelona en un dispositivo contra el robo de cadenas y pulseras
Cae el líder de una banda de 'relojeros' que robó dos relojes valorados en un millón de euros en el centro de Barcelona
Los Mossos investigan un robo con fuerza en el santuario de Santa Eulàlia de Vilapicina de Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra han detenido a seis personas en Barcelona en el marco de un dispositivo Kanpai Càtena contra el robo de cadenas, dirigido a robos con violencia e intimidación mediante tirones de cadenas, pulseras y otros accesorios, informan en un mensaje en 'X' este sábado, recogido por Europa Press.
Los detenidos acumulaban 208 antecedentes policiales y el dispositivo se llevó a cabo esta semana en diferentes distritos de Barcelona, según han informado fuentes de los Mossos a Europa Press.
Además, los agentes han denunciado a dos personas con seis antecedentes y han identificado a 52 con 888 antecedentes.
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