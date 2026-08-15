Detenidas seis personas en Barcelona en un dispositivo contra el robo de cadenas y pulseras

Los Mossos d'Esquadra han detenido a seis personas en Barcelona en el marco de un dispositivo Kanpai Càtena contra el robo de cadenas, dirigido a robos con violencia e intimidación mediante tirones de cadenas, pulseras y otros accesorios, informan en un mensaje en 'X' este sábado, recogido por Europa Press.

Los detenidos acumulaban 208 antecedentes policiales y el dispositivo se llevó a cabo esta semana en diferentes distritos de Barcelona, según han informado fuentes de los Mossos a Europa Press.

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Además, los agentes han denunciado a dos personas con seis antecedentes y han identificado a 52 con 888 antecedentes.