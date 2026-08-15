Los Bombers trabajan con seis dotaciones en un incendio de vegetación cerca de la ronda de l'Ebre, en Sabadell

Los Bombers trabajan con seis dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero en un incendio de vegetación cerca de la ronda de l'Ebre, en Sabadell. Según Bombers, el aviso al 112 se ha recibido a la una del mediodía y a estas horas ya se ha conseguido detener la progresión de la cabeza del incendio. En las imágenes difundidas por los Bombers se observa bastante humo procedente de una zona de vegetación próxima a edificios.

El viernes Protecció Civil puso en prealerta el plan Infocat por el elevado riesgo de incendio forestal en gran parte de Catalunya. Este sábado el peligro de incendio forestal disminuye, aunque se mantiene elevado en buena parte del territorio, con 83 municipios con peligro muy alto y 565 municipios con peligro alto.