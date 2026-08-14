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En busca y captura

Detenido en Barcelona un criminal fugitivo buscado en Islandia por tortura y asesinato

El sospechoso, que se hospedaba en un hotel, está condenado a cadena perpetua

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Imagen de la comisaría de Via Laietana de Policía Nacional

Imagen de la comisaría de Via Laietana de Policía Nacional / Policia

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Germán González

Germán González

Barcelona
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en las calles del centro de Barcelona a un fugitivo, de nacionalidad polaca, buscado por las autoridades de Islandia tras ser condenado por un delito de asesinato. El sospechoso habría huido del país nórdico para no cumplir una condena por cadena perpetua

El pasado 11 de agosto, agentes de la Policía Nacional del Grupo de Fugitivos que hacían labores de investigación descubrieron que el sospechoso estaría alojado en un hotel del centro de Barcelona.

Por eso, establecieron un dispositivo en las inmediaciones del hotel y cuando encontraron al sospechoso fugado cerca del local lo detuvieron. Según la Policía, el hombre tenía una orden de busca y captura emitida por Islandia por un presunto delito de asesinato, el cual había realizado con la ayuda de un cómplice.

La policía islandesa estableció que el sospechoso actuó alevosamente ocultándose el rostro con una máscara y vistiendo con ropa oscura para atacar a la víctima, que recibió heridas graves y murió más tarde en el hospital.

Los primeros resultados de la autopsia pudieron revelar que la víctima sufrió múltiples lesiones, entre ellas quemaduras químicas graves causadas por una sustancia corrosiva, heridas profundas por arma cortante, incluido cortes en las extremidades y un traumatismo contuso en la cabeza.

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Los investigadores consideran que el sospechoso y su cómplice torturaron a la víctima. Por eso, el sospechoso se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

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