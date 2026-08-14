Detenidos varios miembros de banda de ladrones chilena 'los fantasmas' por robar en una casa en Jorba

Agentes de la Unidad de Investigación de Mollerussa de los Mossos d'esquadra detuvieron el pasado 5 de agosto a tres hombres, de 26, 32 y 47 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Los investigadores han constatado que uno de los arrestados estaría vinculado con la organización criminal de ladrones chilena 'la banda de los fantasmas' y todo apunta que los otros dos tendrían relación.

Los Mossos acusan a los sospechosos de robar en una casa de Juneda el 4 de agosto. Tras activarse la alarma, los agentes llegaron al domicilio y comprobaron que habían forzado una persiana y, después de fracturar un cristal, habían accedido por la cocina. La vivienda se encontraba completamente revuelta y los primeros indicios apuntaban a que se habían sustraído varios objetos de valor.

Los agentes contactaron con varios vecinos que explicaron que poco antes habían visto un vehículo con cuatro ocupantes que observaban viviendas con actitud sospechosa. Con los datos facilitados por los testigos, los Mossos identificaron el coche utilizado por los sospechosos que habían conseguido en una plataforma de alquiler de vehículos sin conductor entre particulares.

Tras analizar la documentación asociada al vehículo los Mossos descubrieron un patrón de actividad especialmente significativo: numerosos alquileres de corta duración efectuados en diferentes municipios del área metropolitana de Barcelona. Los investigadores consideran que este sistema lo usan grupos criminales itinerantes especializados en robos en viviendas.

Seguimiento policial

Al día siguiente del robo, los investigadores detectaron que los sospechosos iniciaban una nueva jornada de actividad y recorrían varios municipios del interior de Catalunya para buscar posibles objetivos en zonas residenciales de viviendas unifamiliares.

Además, observaron cómo evitaban un control policial poco antes de llegar a él. Todo apunta a que circulaban utilizando un navegador que avisa de los controles policiales casi en tiempo real con el fin de evitar posibles identificaciones, según los Mossos

Durante el seguimiento, los agentes observaron una clara distribución de funciones entre los integrantes del grupo. Mientras uno de los miembros asumía las tareas de conducción, vigilancia del entorno y detección de presencia policial, los demás realizaban recorridos a pie para observar viviendas, analizar accesos y seleccionar posibles objetivos.

Finalmente, en una zona residencial de Calaf, los investigadores observaron cómo dos de los integrantes, que iban vestidos con ropa oscura y gorras para disimular sus características físicas, inspeccionaban el entorno mientras un tercero permanecía dentro del vehículo vigilando la zona y preparado para facilitar una huida rápida. Ante los indicios de que los investigados se disponían a cometer un nuevo robo y su presunta vinculación con los hechos de Juneda, se procedió a la detención de los tres hombres.

En los registros se intervinieron gorras y camisetas de colores llamativos para cambiarse después de cometer los robos, varios teléfonos móviles, guantes y herramientas susceptibles de ser utilizadas para forzar accesos a viviendas, entre ellas destornilladores de grandes dimensiones, una maza metálica y un cortaalambres. También se localizaron joyas, relojes, gafas de marca y otros objetos de valor cuya procedencia se está investigando.

Banda internacional

La investigación ha permitido determinar que el grupo estaba formado inicialmente por cuatro personas que habrían participado en el robo cometido en Juneda. Sin embargo, uno de los integrantes abandonó el país el mismo día del robo y ya no se encontraba con el resto del grupo el día de la detención.

Los investigadores consideran que los arrestados actuaban de manera organizada y especializada, con una distribución estable de funciones, elevada movilidad territorial, uso sistemático de vehículos de alquiler y medidas destinadas a dificultar su identificación.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es que uno de los detenidos facilitó una identidad que no ha podido ser acreditada plenamente. Los Mossos d'Esquadra mantienen abiertas varias gestiones de cooperación internacional con las autoridades de la República de Chile para determinar de manera indubitable su identidad real, ya que existen indicios de que podría haber utilizado una identidad ficticia o usurpada.

En cuanto a los otros dos arrestados, las comprobaciones efectuadas han permitido acreditar que se trata de delincuentes conocidos en su país de origen por su participación en actividades criminales contra el patrimonio.

Se ha confirmado la vinculación de al menos uno de ellos con la conocida "Banda de los Fantasmas", una organización criminal chilena especialmente activa y de gran notoriedad por su participación en atracos y otros delitos patrimoniales.

Además, la investigación permitió constatar que este detenido tenía previsto también abandonar el país esa misma tarde-noche del 5 de agosto en un vuelo internacional. La intervención policial impidió su salida del país y permitió ponerlo a disposición judicial junto con el resto de los arrestados.

Otros asaltos

La investigación continúa abierta para determinar la posible implicación del grupo en otros robos cometidos por todo el territorio, identificar la procedencia de los objetos recuperados y localizar a sus legítimos propietarios. Paralelamente, se mantienen abiertas varias líneas de cooperación internacional para completar la identificación de los investigados y determinar su grado de participación en otras actividades delictivas.

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