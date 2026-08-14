Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaÁbalosIncendio HuescaVolcanesLa SéptimaBarcelonaViviendaFiestas GràciaItaliaJuls JaneiroTerremoto Colombia
instagramlinkedin

Operación policial

Detenidos en Barcelona con un "desayuno explosivo": leche y una caja de cereales con cocaína

La Guardia Urbana paró en Nou Barris a los sospechosos cuando iban en coche por "un giro repentino"

La droga en cereales encontrada por los agentes

La droga en cereales encontrada por los agentes / GUBBarcelona

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El periodista y escritor estadounidense Hunter S. Thompson, exponente del 'periodismo gonzo', dejó escrito que acompañaba su abundante desayuno con cocaína. Todo un hábito poco saludable junto con lo que se considera la comida más importante del día. No es de extrañar, por tanto, que este estilo de vida pueda tener seguidores, tal y como constató una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona este jueves por la tarde.

Los agentes vieron como un vehículo que circulaba por una calle del distrito de Nou Barris daba un "giro repentino" y, ante la infracción de tráfico, decidieron darles el alto. Al pedir la documentación notaron un fuerte olor a marihuana dentro del coche.

Por eso los agentes registraron el vehículo y dentro encontraron una bolsa con un brick de leche y una pequeña caja de cereales con más de 100 gramos de cocaína dentro ocultos. Ante este hallazgo los policías detuvieron a los sospechosos acusados de un delito de tráfico de droga.

Noticias relacionadas

Además, el conductor quedó investigado por conducir sin permiso, ya que había perdido la vigencia del carnet. Los sospechosos fueron trasladados a comisaría y la droga requisada. Seguro que en los calabozos han podido desayunar de forma más saludable.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eclipse solar hoy, en directo | A qué hora es en España, cómo verlo con gafas y última hora hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto
  2. ¿Cuándo serán los próximos eclipses en España? Fecha del próximo eclipse solar total
  3. Muere un instructor de kitesurf y su novia graba accidentalmente el trágico momento: '¿Dónde estás gordito? No te veo
  4. Aguaceros y tormentas fuertes: el fin del calor intenso llega a Catalunya a partir de esta fecha
  5. ¿Cuáles son los síntomas de daño en la retina por mirar un eclipse? ¿Cuándo se debe acudir al médico?
  6. Catalunya registra 450 urgencias por daños en la vista en las primeras horas tras el eclipse
  7. Las urgencias oftalmológicas aumentan tras el eclipse en España: más de 650 en las primeras horas
  8. Cae el líder de una banda de narcos belgas buscado en 31 países que se escondía en Barcelona

Detenidos en Barcelona con un "desayuno explosivo": leche y una caja de cereales con cocaína

Detenidos en Barcelona con un "desayuno explosivo": leche y una caja de cereales con cocaína

Denuncian a un vecino de Ciudad Real que asegura haber matado a 40 gatos

Denuncian a un vecino de Ciudad Real que asegura haber matado a 40 gatos

Detenido en Barcelona un criminal fugitivo buscado en Islandia por tortura y asesinato

Detenido en Barcelona un criminal fugitivo buscado en Islandia por tortura y asesinato

Fallece en el hospital el joven de 27 años agredido en una pelea en Alicante

Fallece en el hospital el joven de 27 años agredido en una pelea en Alicante

El incendio del decorado de la calle Verdi fue un acto vandálico pero no se identificó a los autores

El incendio del decorado de la calle Verdi fue un acto vandálico pero no se identificó a los autores

Detenidos varios miembros de la banda de ladrones chilena 'los fantasmas' por robar en una casa en Jorba

Detenidos varios miembros de la banda de ladrones chilena 'los fantasmas' por robar en una casa en Jorba

Dos detenidos tras la muerte a tiros de un hombre en una reyerta en una vivienda de León

Dos detenidos tras la muerte a tiros de un hombre en una reyerta en una vivienda de León

Un niño de 2 años resulta herido grave tras caer de una tribuna en unos festejos de Castalla (Alicante)