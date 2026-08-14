Detenidos en Barcelona con un "desayuno explosivo": leche y una caja de cereales con cocaína

El periodista y escritor estadounidense Hunter S. Thompson, exponente del 'periodismo gonzo', dejó escrito que acompañaba su abundante desayuno con cocaína. Todo un hábito poco saludable junto con lo que se considera la comida más importante del día. No es de extrañar, por tanto, que este estilo de vida pueda tener seguidores, tal y como constató una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona este jueves por la tarde.

Los agentes vieron como un vehículo que circulaba por una calle del distrito de Nou Barris daba un "giro repentino" y, ante la infracción de tráfico, decidieron darles el alto. Al pedir la documentación notaron un fuerte olor a marihuana dentro del coche.

Por eso los agentes registraron el vehículo y dentro encontraron una bolsa con un brick de leche y una pequeña caja de cereales con más de 100 gramos de cocaína dentro ocultos. Ante este hallazgo los policías detuvieron a los sospechosos acusados de un delito de tráfico de droga.

Noticias relacionadas

Además, el conductor quedó investigado por conducir sin permiso, ya que había perdido la vigencia del carnet. Los sospechosos fueron trasladados a comisaría y la droga requisada. Seguro que en los calabozos han podido desayunar de forma más saludable.