Más de 80.000 vehículos regresaron del eclipse hacia Barcelona en pocas horas y colapsaron la AP7

El Servei Català de Trànsit (SCT) diseñó un dispositivo especial para la movilidad coincidiendo con el día del eclipse solar, con especial atención al Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre, ya que fueron los puntos de mejor observación. La decisión de muchos observadores de planificar la ida, coincidiendo con las vacaciones, hizo que la salida fuese escalonada y no se registrasen demasiadas retenciones antes del eclipse, como mucho unos 30 kilómetros de atascos en algunos tramos de la AP7, A7, C31 y A2 hacia Lleida. Hubo un incremento cercano al 7% en los desplazamientos de ida, respecto al día de referencia del año pasado

La vuelta fue mucho más caótica y desbordó el dispositivo previsto. Según Trànsit, el tráfico en las carreteras del sur de Catalunya hacia el área metropolitana de Barcelona sufrió un aumento del 40% entre las diez de la noche y las tres de la pasada madrugada. En total, volvieron más de 80.000 vehículos procedentes de diferentes puntos del territorio donde la observación del territorio, principalmente de Tarragona y Terres de l'Ebre.

La mayoría de la intensidad del tráfico en tiempo reducido se concentró en la AP7 lo que generó circulación lenta, con velocidades inferiores a los 30 km/h y algunos paros intermitentes, especialmente en los enlaces con las principales vías de conexión del corredor mediterráneo, como la T11, la N340/A7, la AP2 y la A2, entre Tarragona y Martorell. Trànsit remarca que "la movilidad registrada alcanzó valores muy superiores a los habituales", aunque no hubo ninguna víctima mortal ni ningún accidente grave durante todo el dispositivo.

Sin colapsos

Trànsit también señala que "pese a que esta elevada presión sobre la red viaria y las consecuentes retenciones, la autopista no quedó en ningún momento completamente colapsada ni interrumpida, manteniéndose la circulación de forma continuada durante todo el retorno". Sin embargo, los responsables del gestor de tráfico catalán admiten que "los tiempos de recorrido se incrementaron significativamente y, de media, se situaron aproximadamente en el doble de los de un día habitual". Algunos trayectos entre Salou y Barcelona superaron las tres horas, según algunos conductores mientras que otros se lamentaban por las redes sociales del caos circulatorio. Sobre las dos de la madrugada la situación empezó a normalizarse progresivamente en algunos puntos.

Además, recuerdan que las medidas extraordinarias adoptadas durante el dispositivo por el eclipse, especialmente las limitaciones y restricciones a la circulación de vehículos pesados, favorecieron una mayor fluidez de la circulación y "contribuyeron decisivamente a absorber una demanda excepcional que superó ampliamente a la que se registra en un día ordinario". Añaden que el dispositivo previsto en la zona del Delta del Ebro permitió "en buena medida que no se produjeran retenciones relevantes en un tramo de la AP7 donde sólo hay dos carriles".

Trànsit también destaca que "cientos de miles de personas pudieron disfrutar de un evento extraordinario, desplazarse hasta los puntos de observación y regresar posteriormente a casa sin accidentes graves ni víctimas mortales", aunque la movilidad fue muy intensa y los tiempos de trayecto fueron más largos de lo habitual. Pese a esto, añaden que "el retorno se produjo de forma segura, ordenada y sin incidencias relevantes", por lo que agradecen el "comportamiento responsable de la ciudadanía, que siguió mayoritariamente las recomendaciones de movilidad y los itinerarios alternativos propuestos, lo que permitió distribuir los flujos de tráfico".

Aumento gradual

En la ida para ver el eclipse hubo un aumento gradual del volumen de tráfico en sentido sur a lo largo de la mañana, mediodía y primera hora de la tarde. Sobre las diez de la mañana se constataron las primeras retenciones en la AP7, agravadas por dos accidentes que han generado retenciones en sentido sur, uno en Castellbisbal y otro en El Papiol, este último con 10 km de colas. Posteriormente, la circulación ha ido aumentando paulatinamente en la mitad sur, especialmente en la AP7, N340, C32 y C31. A primera hora de la tarde, un par de accidentes en la A-2 en sentido Lleida (uno en Vila-sana y otro en Granyanella) han generado algunas colas.

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Hasta las siete de la tarde estuvieron bastante cargadas vías como el tramo sur de la AP7, la C32 sur y la N340. Además, un accidente en la C31 en Les Costes del Garraf causó colas de más de 10 kilómetros de salida de Barcelona. A las ocho, poco antes del eclipse, se había normalizado la circulación. Luego se produjo el caos a la vuelta.