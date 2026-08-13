La Policía detiene a una pareja que tenía a sus hijos pequeños rodeados de basura y cucarachas en Mallorca

La Policía Nacional arrestó el lunes en Palma a una pareja por un delito de abandono de menores, por tener a sus hijos pequeños en pésimas condiciones de higiene. Los agentes inspeccionaron el domicilio y comprobaron que estaba muy sucio, con el suelo y las paredes cubiertas de grasa, abundantes cucarachas y restos de comida y basura esparcidos por todas partes. Los niños, todos menores de once años, quedaron a cargo de los servicios de protección del Consell.

La Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional llevaron a cabo una investigación tras recibir avisos sobre unos menores que podrían estar desatendidos y en malas condiciones de higiene en un domicilio de Palma. Según estas primeras informaciones, en la casa donde vivía una pareja y sus hijos pequeños se encontraba en pésimas condiciones higiénicas, con una plaga de cucarachas que llegaban a las viviendas de los vecinos. En el interior se acumulaba la suciedad y la grasa en suelos y paredes, y había restos de comida y toda clase de basura esparcida por su interior.

Los agentes de la Ufam llevaron a cabo gestiones con el Servicio de Menores del Consell, desde donde les informaron que habían recibido la misma información y se disponían a realizar sus propias averiguaciones.

El pasado lunes los policías se presentaron en la casa y pudieron observar por sí mismos la situación que describía la denuncia. El interior de la vivienda donde estaban los niños, todos menores de once años, se encontraba en pésimas condiciones higiénicas, con ropa y otros enseres tirados por las distintas habitaciones. También había restos de comida, y en el suelo y las paredes había numerosas cucarachas.

Noticias relacionadas

Tras la inspección, y ante el evidente estado de desatención de los pequeños, los agentes arrestaron a los padres por un delito de abandono de menores. Los niños quedaron bajo la tutela temporal de los servicios de protección del Consell y trasladados a un centro.