Muere un instructor de kitesurf y su novia graba accidentalmente el trágico momento: "¿Dónde estás gordito? No te veo"

Fernando Javier Cappi, un instructor de kitesurf de 32 años, murió el pasado jueves 6 de agosto mientras practicaba este deporte en la laguna Setúbal, en Santa Fe (Argentina), según informa la agencia Latin America News Agency.

El deportista realizaba una maniobra en la zona de El Chaquito, alrededor de las 17.15 horas, cuando cayó al agua y desapareció bajo la superficie por causas que todavía se investigan.

La novia de Cappi, Karina Moya, se encontraba en la orilla grabando con su teléfono los saltos que realizaba el instructor y registró su última maniobra, así como los instantes posteriores a la caída.

"No te veo"

Moya, que es excampeona argentina y sudamericana de lanzamiento de martillo, perdió de vista al deportista sobre el agua y comenzó a buscarlo mientras continuaba grabando.

Es entonces cuando en la grabación se escucha a la mujer preguntar: "¿Dónde estás gordito? No te veo. No me pongas nerviosa, ¿estás bien?". Estas palabras quedaron grabadas momentos antes de la desaparición del instructor en el mar.

20 horas después a 15 kilómetros

Tras la desaparición de Cappi, la Prefactura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda que se prolongó durante toda la noche. Los equipos de rescate rastrearon la zona de la laguna en busca del deportista.

El cuerpo sin vida fue localizado casi 20 horas después de su desaparición, el viernes al mediodía, en el canal de desviación situado frente al Club Náutivo El Quillá. El cadáver apareció a unos 15 kilómetros del lugar donde Cappi había sido visto por última vez.

Se sigue investigando

El fallecido era un especialista del kitesurf, un deporte acuático de deslizamiento sobre el agua en una tabla y movido por la fuerza del viento con una cometa, y había fundado su propia escuela. En el momento del accidente utilizaba distintos elementos de protección, entre ellos casco, chaleco salvavidas, traje de neopreno y botas especiales.

La fiscal María Laura Urquiza ordenó una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. El examen deberá determinar qué ocurrió después de que el instructor cayera al agua y cuáles fueron las circunstancias que provocaron su fallecimiento.

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Por el momento, la investigación continúa abierta y no se ha determinado la causa exacta de la muerte.