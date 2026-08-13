Sucesos
Muere ahogado un bañista en la Platja Gran de Palamós
Los servicios médicos han intentado reanimar a la víctima, pero no han podido salvarle la vida
Muere un hombre de 83 años ahogado en Roses: ya son 18 las personas fallecidas este verano en las playas
Tony Di Marino
Un hombre ha muerto ahogado este jueves por la mañana mientras se bañaba en la Platja Gran de Palamós. El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso a las 9.48 horas de la mañana alertando de que una persona se encontró mal mientras estaba en el agua y lo tuvieron que sacar y llevarlo a la arena para intentar reanimarle.
Según explicaron los Mossos d'Esquadra, el hombre, de 78 años y nacionalidad española, sufrió una indisposición cuando se encontraba dentro del agua, posiblemente de carácter cardíaco, y no pudo salir de ella. Pese a los intentos de reanimación de los servicios médicos el hombre falleció en la playa
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado a dos ambulancias, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida. Los Mossos d'Esquadra han activado tres dotaciones y la comitiva judicial para levantar el cadáver. En el momento del incidente todavía no había comenzado el servicio de vigilancia en esta playa.
Con esta víctima son ya diecinueve las personas que han perdido la vida en las playas catalanas desde el 15 de junio, cuando comenzó oficialmente la campaña de baño.
Protecció Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores este verano. También piden avisar urgentemente al servicio de socorrismo oa través del teléfono de emergencias si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades en el agua.
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Fuente: Diari de Girona
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