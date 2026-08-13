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Los Mossos investigan un nuevo tiroteo en Nou Barris sin heridos

Los agentes buscan a los sospechosos

Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra SOCIEDAD David Zorrakino - Europa Press

Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra SOCIEDAD David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra se han desplazado este jueves a la zona barcelonesa de Nou Barris por un nuevo tiroteo tal y como ha avanzado 'El Caso' y ha confirmado el ACN. El aviso se emitió a las 00.51 h de la madrugada de este jueves y todo apunta a que se efectuaron varios disparos en la calle Riells.

La Unidad de Investigación de la comisaría del distrito de Nou Barris se ha hecho cargo del caso para tratar de esclarecer los hechos. No constan heridos ni detenidos. El pasado domingo 9 de agosto ya se produjo una situación similar en la misma zona de Barcelona, de madrugada, sin heridos. Los agentes buscan a los sospechosos e investigan si los dos casos están relacionados

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