Encuentran en un embalse de Asturias el cadáver de una mujer que se dio un baño tras el eclipse

Los peores presagios se cumplieron. A eso de la una y media de la madrugada de este jueves los rescatadores recuperaron el cadáver de una mujer de 52 años que desapareció en torno a las diez de la noche en el embalse de Valdemurio, en Quirós (Asturias), después del eclipse.

Se trata de una vecina de Trubia (Oviedo), Montserrat A. L., que había acudido al embalse para ver el eclipse junto a su pareja. Después del fenómeno astronómico, los dos fueron a dar un paseo. Cuando llegaron al embarcadero del embalse, la mujer quiso darse un baño. Se metió en el agua, pero, tal como explicó su acompañante a la Guardia Civil, se sumergió en el agua por completo y no volvió a verla. Al ver que no salía, se tiró él también al agua sin encontrarla.

El dispositivo se activó nada más que dieron el aviso, poco antes de las diez y media. Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil fueron los que localizaron el cadáver, rescatado de las aguas por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Lugar del rescate, en Valdemoro. / 112

Los componentes del GEAS de la Guardia Civil, únicamente se guiaron por la manifestación de la pareja de la víctima, quien les indicó el lugar aproximado donde la había perdido de vista, iniciando el protocolo habitual de búsqueda en aguas interiores o confinadas. El escenario de búsqueda, era de aguas sin corrientes, y aún con la poca visibilidad del fondo, los guardias civiles localizaron el cuerpo a una profundidad de entre 7 y 10 metros, no muy lejos de la zona de desaparición. A las 1.55 horas de la madrugada, los GEAS de la Guardia Civil recuperaban el cuerpo de la fallecida.

Hasta el lugar se desplazó personal del Equipo de Policía Judicial de Oviedo, que instruye las diligencias. A las 2.10 se procedió al levantamiento del cadáver, y su traslado al Instituto de Medicina Legal de La Corredoria para su autopsia, prevista para la mañana de este jueves..

Tras la alarma, hasta el lugar se habían desplazado Bomberos del SEPA del parque de Proaza, Grupo de Rescate, Unidad Canina, Unidad de Drones y Jefe de Zona Centro Este al frente del dispostivo. Desde el 112 Asturias también se movilizó un equipo de la ERIE (Equipo de Respuesta Inmedianta en Emergencias) psicosocial de Cruz Roja.

Zona

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.16 horas del miércoles. En la llamada, realizada por una persona que se encontraba con la mujer, indicaba que una mujer se había caído al embalse, en la zona del pantalán de canoas y no la localizaba. La Sala 112 del SEPA movilizó a los equipos de Bomberos de Asturias anteriormente citado y solicitó el apoyo de los GEAS de la Guardia Civil. El Instituto Armado envió al lugar dos patrullas de seguridad ciudadana y personal de su grupo de montaña, del GREIM.

A las 1.33 horas los GEAS realizaron la primera inmersión en el lugar donde previamente, uno de los perros de la Unidad Canina del SEPA, había marcado la localización.

A la 1.55 horas el jefe de zona de bomberos informó que los GEAS han recuperado el cuerpo sin vida de la fallecida por lo que el personal del SEPA comienza a retirar a sus respectivas bases. La ERIE psicosocial de Cruz Roja atendió en el lugar a la persona que acompañaba a la mujer fallecida que también fue asistida por el médico del Grupo de Rescate.