Detenida una pirómana por provocar un incendio en Llançà que afectó a 1.200 metros cuadrados de bosque

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Figueres detuvieron el pasado 11 de agosto en La Jonquera a una mujer, de 56 años, acusada de un delito de incendio forestal. Está acusada de presuntamente provocar un incendio en Llançà el pasado 2 de agosto. Ese día, sobre las cuatro y media de la tarde, los servicios de emergencias fueron alertados ya que se había producido un fuego en una zona boscosa de la zona de Cap Ras.

Un operativo conjunto entre Mossos y Agentes Rurales se hizo cargo de la investigación. Comprobaron que el incendio había empezado muy cerca de un lugar donde había una mujer acampada. Tras analizar varios elementos e indicios encontrados en la zona, los agentes concluyeron que las llamas se habían originado por la imprudencia de alguna persona al encender en un terreno forestal para cocer comida.

Además, gracias a estos indicios se pudo determinar la autoría del incendio e identificaron a la sospechosa. Los Mossos la localizaron hace unos días en La Jonquera y la detuvieron por un delito de incendio forestal. El incendio, que pudo ser extinguido horas más tarde por efectivos de los Bomberos de la Generalitat, afectó a un total de 1.200 metros cuadrados.

La arrestada, que tenía antecedentes por otros hechos, pasó a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Figueres el pasado 12 de agosto.

Noticias relacionadas

Tanto los Mossos como los Agentes Rurales recuerdan la prohibición de hacer fuego en zona forestal sin autorización expresa sea cual sea la finalidad del 15 de marzo al 15 de octubre.