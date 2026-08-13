Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarSíntomas ojos eclipseFotos eclipsePróximos eclipsesViviendaCeutaBarcelonaXavi HernándezSeguridad Social
instagramlinkedin

Arresto en Badalona

Cae el líder de una banda de narcos belgas buscado en 31 países que se escondía en Barcelona

Hacía un año que se ocultaba en Sants con documentación falsa y protección personal

Imagen del sospechoso custodiado por la Guardia Civil

Imagen del sospechoso custodiado por la Guardia Civil / GC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil y la Policía Federal de Bélgica han detenido en Badalona a un fugitivo internacional buscado en 31 países y reclamado por Bélgica por de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y por ser el presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. El arresto ha tenido lugar tras una investigación iniciada en 2025 por la Policía Federal de Bélgica por el envío de importantes cantidades de cannabis desde Estados Unidos a Amberes (Bélgica), en la que ya se habían practicado 28 registros y se habían intervenido drogas, dinero en efectivo y armas.

Las autoridades belgas constataron la existencia de una estructura criminal cuyo máximo responsable coordinaba las entregas, recogidas y envíos de sustancias estupefacientes, además de impartir instrucciones al resto de integrantes según las funciones que tenían asignadas.

Como resultado de la operación varios integrantes ingresaron en prisión, mientras que el presunto líder huyó de Bélgica, donde pesaba sobre él una pena de 15 años de prisión. La policía belga pidió auxilio internacional para su localización y detención en 30 países, entre ellos España.

La Guardia Civil ubicó al fugitivo, que residía en el distrito de Sants de Barcelona desde mediados de 2025. Allí se ocultaba con el apoyo de colaboradores que le facilitaban documentación falsa, medios de transporte, dinero en efectivo, protección personal y acceso a locales clandestinos de deportes de contacto. Ante la peligrosidad del sospechoso, los agentes lo siguieron y lo detuvieron en la zona de Sant Roc de Badalona.

En el momento del arresto el presunto líder de la organización portaba 3.000 euros en efectivo, relojes de alta gama, teléfonos móviles con sistema de cifrado y documentación falsa para dificultar su identificación, que fue verificada mediante el cotejo de huellas dactilares remitidas por las autoridades belgas.

Noticias relacionadas

El detenido, ciudadano belga, ha sido entregado en los Juzgados de Guardia de Badalona y ha quedado a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que ha acordado su ingreso en prisión y su entrega a Bélgica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pregunta que toda persona con miopía y astigmatismo se hace ante el eclipse: ¿cómo me pongo las gafas homologadas si ya llevo gafas para ver?
  2. Alerta eclipse: retirado del mercado un nuevo modelo de gafas homologadas para ver el eclipse solar
  3. Eclipse solar hoy, en directo | A qué hora es en España, cómo verlo con gafas y última hora hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto
  4. El gran eclipse solar total de 2027: durará más de 6 minutos y oscurecerá buena parte del planeta
  5. La hora exacta para no perderte la mayor visibilidad del eclipse solar del 12 de agosto en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona
  6. El tráfico en Catalunya por el eclipse solar, en directo: restricciones en la AP-7, sanciones, recomendaciones y última hora del dispositivo de movilidad para este 12 de agosto
  7. Mercedes López Romero (45 años), casi ciega por ver un eclipse, pide no mirarlo hoy ni con gafas: 'Me da miedo como la gente va con niños y todo
  8. Un centro estético de Barcelona y una fábrica de L'Hospitalet, los únicos sitios con miles de gafas a la venta todavía para ver el eclipse

Cae el líder de una banda de narcos belgas buscado en 31 países que se escondía en Barcelona

Cae el líder de una banda de narcos belgas buscado en 31 países que se escondía en Barcelona

Una caída desde el techo de un tren, 10 denuncias por circular por espacios protegidos o dos barcos a la deriva: los incidentes que deja el eclipse

Una caída desde el techo de un tren, 10 denuncias por circular por espacios protegidos o dos barcos a la deriva: los incidentes que deja el eclipse

Un trabajador, en estado crítico tras caer ocho metros desde un tejado en Madrid

Un trabajador, en estado crítico tras caer ocho metros desde un tejado en Madrid

Parlon prevé entre "5.000 y 10.000 vehículos" más en las carreteras por el eclipse y avanza que mucha gente "ya se ha desplazado"

Parlon prevé entre "5.000 y 10.000 vehículos" más en las carreteras por el eclipse y avanza que mucha gente "ya se ha desplazado"

Los Mossos denuncian a siete motoristas que circulaban a más de 160 km/h por Moià

Los Mossos denuncian a siete motoristas que circulaban a más de 160 km/h por Moià

Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria a un condenado por asesinar a su mujer en 2016 en Asturias

Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria a un condenado por asesinar a su mujer en 2016 en Asturias

Catalunya recibe al eclipse con riesgo de incendio muy elevado en comarcas de Lleida y con restricciones en dos parques naturales

Catalunya recibe al eclipse con riesgo de incendio muy elevado en comarcas de Lleida y con restricciones en dos parques naturales

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga