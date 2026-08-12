Sucesos
Los Mossos denuncian a siete motoristas que circulaban a más de 160 km/h por Moià
Uno de ellos está acusado de un delito contra la seguridad vial por ir a 180 km/h en un tramo de 90
Los Mossos d'Esquadra del Área Regional de Tráfico denunciaron el pasado sábado 8 de agosto, a un motorista de 49 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir a una velocidad penalmente punible. Circulaba a 181 km/h en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 90 km/h, el doble del límite establecido, en la N-141c. Los agentes lo detuvieron y le comunicaron que había cometido un delito por circular con exceso de velocidad.
El conductor iba en un grupo formado por 12 motoristas que también circulaban a una velocidad superior a la permitida. Seis de ellos iban a más de 160 km/h y por eso los Mossos los han denunciado administrativamente, además del que ha cometido el delito. La policía 'cazó' a los motoristas en un control de velocidad en la carretera N-141c, en el punto kilométrico 24, dentro del término municipal de Moià (Moianès).
La semana pasada, del 3 al 9 de agosto, se llevó a cabo una campaña coordinada entre los Mossos d'Esquadra, el Servei Català de Trànsit y las policías locales para controlar los excesos de velocidad en la red viaria. Durante la campaña se controlaron más de 18.000 vehículos en las comarcas centrales catalanas. De éstos, un total de 1.939 conductores fueron denunciados administrativamente por exceso de velocidad.
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