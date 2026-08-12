Una caída desde el techo de un tren, 10 denuncias por circular por espacios protegidos o dos barcos a la deriva: los incidentes que deja el eclipse

Ante una situación de alta movilidad por el eclipse de sol, Catalunya ha tenido toda la jornada activada el Plan territorial de protección Civil (PROCICAT) para garantizar la protección de la población. No se han registrado grandes incidentes en materia de seguridad, aunque el teléfono de emergencias 112 ha recibido, hasta las 21 h, un total de 81 llamadas que han generado 72 expedientes relacionados con el eclipse.

Por comarcas, la mayoría de las comunicaciones se han recibido desde el Tarragonès (14%), Baix Llobregat (12%) y Barcelonès (12%). La mayoría de las llamadas han sido para solicitar información sobre el fenómeno. El CAT112 ha reforzado su plantilla para asumir el previsible incremento de llamadas respecto a una jornada normal.

Seguridad

Un total de 700 efectivos de los Mossos d’Esquadra se han desplegado en el dispositivo del eclipse para garantizar la seguridad, el orden público y la movilidad. Han actuado agentes tanto de seguridad ciudadana como de las diferentes especialidades del cuerpo: Unidades Regionales de Medio Ambiente, Tráfico, Orden Público, Unidad Subacuática, efectivos del Área Marítima, drones y helicópteros.

Los Mossos han incidido en la protección de los espacios naturales protegidos, como en la zona de la playa del Trabucador. En este espacio, se han detectado varios grupos de personas que se habían instalado con sombrillas, sillas y otros utensilios, motivo por el cual se les ha hecho abandonar el lugar.

Otro de los incidentes ha tenido lugar en Torredembarra. La unidad marítima ha atendido a dos embarcaciones a la deriva y de una de ellas ha comenzado a salir humo del motor. Los Mossos se han desplazado rápidamente al lugar y la han remolcado con sus cinco tripulantes hasta el puerto.

Asimismo, alrededor de las ocho y veinte de la tarde, la policía acudió a Altafulla porque varias personas estaban observando el eclipse sobre los vagones de unos trenes de mercancías detenidos, con riesgo de electrificación por la proximidad de la catenaria. De hecho, un joven se ha precipitado desde uno de estos vagones y ha tenido que ser atendido y trasladado a un centro médico. Ha sido necesario cortar la electrificación y también el tráfico ferroviario.

Prevención

Los Bomberos de la Generalitat han prolongado la guardia del personal de Campaña Forestal en las Regiones de Emergencias de Lleida (parques y unidades de la parte sur), Tarragona y Terres de l’Ebre, ante la previsión tanto de una alta presencia y movilidad de personas como del riesgo de incendio. En la bahía del Fangar, en la desembocadura del río Ebro y en la bahía dels Alfacs se han destinado tres embarcaciones coordinadas con Salvamento Marítimo para atender incidentes de navegación.

Los Agentes Rurales han realizado 356 actuaciones en el marco del dispositivo especial de vigilancia preventiva en los espacios naturales. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la regulación de la afluencia de personas y vehículos, así como tareas de información y sensibilización a la ciudadanía. Se han interpuesto 10 denuncias por circulación motorizada.

Durante esta tarde, los Agentes Rurales también han intervenido en el incendio forestal del término municipal de Castellví de la Marca (Alt Penedès), que afecta a una superficie provisional de unas 8 hectáreas de terreno forestal. El fuego afecta al espacio natural protegido del Montmell-Marmellar y efectivos del Cuerpo trabajan en la investigación de las causas.

La próxima madrugada se podrá ver el máximo de actividad de las Perseidas y por eso los Agentes Rurales recuerdan que se deben respetar las medidas de prevención para evitar cualquier riesgo de incendio. En este sentido, hay que remarcar la importancia de no hacer fuego ni tirar colillas, respetar la fauna, la flora y la propiedad privada, estacionar solo en zonas habilitadas y acampar únicamente en espacios autorizados.

Movilidad

En cuanto a las incidencias viarias durante el dispositivo especial de movilidad del eclipse, el Servei Català de Trànsit o destaca que ha sido una jornada marcada por un aumento gradual del volumen de tráfico en sentido sur a lo largo de la mañana, el mediodía y primera hora de la tarde.

Las primeras afectaciones han comenzado alrededor de las diez de la mañana en la AP-7, agravadas por dos accidentes que han generado retenciones en sentido sur, uno en Castellbisbal y otro en El Papiol, este último con 10 km de colas. Posteriormente, la circulación ha ido aumentando paulatinamente en la mitad sur del país, especialmente en la AP-7, N-340, C-32 y C-31. A primera hora de la tarde, un par de accidentes en la A-2 en sentido Lleida (uno en Vila-sana y otro en Granyanella) han generado algunas colas.

Hasta las siete de la tarde, han estado bastante cargadas vías como el tramo sur de la AP-7, la C-32 sur y la N-340. Además, un accidente en la C-31 en las Costas del Garraf ha provocado colas de más de 10 kilómetros de salida de Barcelona. Hacia las ocho de la tarde se ha normalizado la circulación.

Control

Durante el eclipse, se ha constituido el dispositivo de coordinación en el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT), en la sala de Reus, donde ha habido representantes de Protección Civil de la Generalitat, Cuerpo de Agentes Rurales, Mossos d’Esquadra, Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Servicio Catalán de Tráfico y Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

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El CECAT se ha mantenido en contacto directo con todos los municipios implicados en las zonas y puntos de observación del eclipse, y con el Centro Nacional de Emergencias (CENEM) para hacer seguimiento de posibles incidencias en el ámbito estatal, en coordinación con el resto de comunidades, principalmente Aragón y Comunidad Valenciana en el caso de Catalunya por proximidad geográfica.