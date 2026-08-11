Más de la mitad de los reclusos por violencia machista en Catalunya no han seguido programas de rehabilitación

El año pasado había 1.344 internos en las prisiones catalanas por delitos relacionados con la violencia de género. De ellos, 596, el 44%, participaron en programas especializados de rehabilitación para la violencia machista, un 38% más que el año anterior, cuando lo hicieron 431 personas. La tasa de reincidencia en estos delitos es del 17,7%, frente al 21,1% de la general.

Para trabajar en la rehabilitación de estos presos, el Departament de Justícia utiliza gafas de realidad virtual que facilitan que los condenados por violencia machista se pongan en la piel de la víctima mediante una experiencia inmersiva.

Los internos experimentan situaciones de violencia desde la perspectiva de la víctima, un ejercicio que, según los especialistas en tratamiento penitenciario, ayuda a mejorar la empatía, la responsabilización y la toma de conciencia sobre las consecuencias de la conducta violenta.

De carácter voluntario

Esta tecnología forma parte de los programas especializados de tratamiento que el sistema penitenciario catalán desarrolla desde hace más de 30 años para abordar la violencia machista y reducir el riesgo de reincidencia. El programa se aplica en todos los centros penitenciarios de régimen ordinario de Catalunya, excepto en el Centro Penitenciario Brians 1, la cárcel de referencia para internos preventivos. Los cursos de rehabilitación son de carácter voluntario, algo que cuestionan los especialistas en violencia de género.

Según Justícia, el proyecto busca que las personas condenadas identifiquen y modifiquen los factores psicológicos, emocionales y sociales relacionados con la conducta delictiva. En este sentido, las gafas de realidad virtual reproducen en el entorno virtual los movimientos corporales de la persona usuaria. Su aplicación es posible gracias a la formación de los profesionales encargados de los programas de rehabilitación de las prisiones catalanas.

Un interno con gafas de realidad virtual dentro de la terapia / Justicia

Ponerse en la piel de la víctima

Gracias a la realidad virtual, el preso puede ver, escuchar y sentirse durante unos momentos como una víctima de violencia machista. "Este hecho genera un impacto emocional, cognitivo y conductual que facilita la reflexión sobre las consecuencias de la violencia ejercida y favorece los procesos de cambio personal", según Justícia. Uno de los escenarios utilizados es el llamado 'embodiment' (o corporeización), que permite experimentar una situación desde el cuerpo de la víctima.

También se recrean otras escenas, como una discusión de pareja en un establecimiento público o una conversación simulada entre agresor y víctima en la que el participante alterna ambos puntos de vista. La tecnología permite además incorporar nuevas experiencias inmersivas, como la desarrollada por los servicios penitenciarios catalanes para condenados por incumplir órdenes de protección y alejamiento. Los profesionales que desarrollan estas escenas explican al personal penitenciario cómo aplicar la herramienta.

Para que un condenado por violencia machista utilice las gafas, su uso debe estar prescrito en su planificación terapéutica individual y responder a los objetivos fijados en su proceso de rehabilitación. Según Justícia, las metas se adaptan a la intensidad del tratamiento, al nivel de riesgo y a las necesidades de cada persona. La participación en estos programas también se organiza en función del momento de cumplimiento de la condena.

Una herramienta complementaria

Justícia recuerda que la realidad virtual inmersiva es una herramienta integrada en los programas de rehabilitación, pero no sustituye al resto de componentes terapéuticos que desarrollan los equipos profesionales de los centros penitenciarios.

El Departament señala que "la incorporación de esta tecnología refuerza el compromiso del sistema penitenciario catalán con la innovación, la evidencia científica y la rehabilitación efectiva, con el objetivo de promover cambios estables de conducta, favorecer una mejor protección de las víctimas y reducir el riesgo de reincidencia".

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Las cárceles catalanas tienen una larga trayectoria en el uso de realidad virtual inmersiva para rehabilitar a personas condenadas por violencia machista. El director del centro penitenciario de Mas Enric, Nicolás Barnes, presentó en mayo, en la sede del Consejo de Europa, en Estrasburgo, este proyecto.