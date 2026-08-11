Localizado el cadáver del parapentista accidentado en Àger el sábado

Los bomberos han localizado este martes el cuerpo sin vida de un hombre en la zona donde se realizaba la búsqueda del parapentista que se buscaba desde el sábado en Àger (la Noguera). El aviso alertaba a los Bomberos de la Generalitat de un parapentista de 56 años que había ido a realizar la actividad a la zona del Montsec, el sábado por la mañana, y no había vuelto. Tras una primera búsqueda el fin de semana, en la que los bomberos peinaron desde el último punto de avistamiento, la cima de Sant Alís, en el Montsec d'Ares, hasta la cara norte hacia Àger, se suspendió el rastreo hasta conseguir más indicios.

Se busco en una zona delimitada con el río Noguera Pallaresa y al oeste con la frontera con Aragón, por lo que hubo coordinación con la Guardia Civil, que peinaron la zona aragonesa del Montsec, Finestres y Montgai, sin ningún indicio.

El dispositivo del domingo contó con 12 dotaciones y un helicóptero de rescate de los Bomberos, con efectivos de parques y mandos de la Región de Emergencias de Lleida, del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de Montaña, del Grupo Caní de Investigación (GRCR) y de la unidad de Drons.

El lunes por la noche, los Bomberos recibieron información de un testigos que estaba en la zona en el momento del despegue del parapentista accidentado, que informaba de que le había visto remontando el fuerte viento de levante que soplaba y se dirigía hacia el embalse de Terradets. Con esta nueva información, los Bomberos han coordinado un nuevo dispositivo de investigación desde el martes a primera hora de la mañana, ampliando los sectores de investigación hasta la otra orilla del río Noguera Pallaresa.

El helicóptero de los Mossos también se sumó a la operación, que alrededor de las doce del mediodía localizó un ala de parapente en una zona cercana a la sierra de Grallera, entre Àger y Vilanova de Meià. Una vez que los agentes del GRAE llegaron a la zona, localizaron un cuerpo sin vida, aún pendiente de identificación, que podría coincidir con el del parapente que buscaban. Fuentes policiales apuntan a este medio que el fallecido es la persona que se buscaba desde el sábado.

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