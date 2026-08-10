Investigación
Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas
El caso se investiga como un posible homicidio, sin que, hasta el momento, haya ninguna persona detenida en relación con estos hechos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre en Camas (Sevilla), que se habría producido poco antes de las 21.00 horas de este lunes en una plaza de la localidad.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, el suceso se ha producido en la Plaza del Almendro, junto a la Plaza de Toros del municipio, sin que se hayan facilitado más datos hasta el momento.
El caso se investiga como un posible homicidio, sin que, hasta el momento, haya ninguna persona detenida en relación con estos hechos.
El cadáver se encuentra en el Instituto de Medicina Legal en Sevilla para que le sea practicada la autopsia.
- Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: 'Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día
- Localizado por primera vez en la Península Ibérica una especie de murciélago del norte de Europa
- Roberto Mariño, gallego que vive solo en un barco de 14 metros: 'Es mucho más peligroso vivir en tierra que en el mar
- Catalunya activa la 'alerta máxima' ante el eclipse: 700 agentes, drones y unidades acuáticas y subacuáticas
- La NASA retransmitirá el eclipse solar desde este pueblo de la España vaciada
- Juan Cruz Cigudosa, jefe de la ‘comisión eclipse’: “Me aterra que las transmisiones desde el móvil saturen las comunicaciones si hay una emergencia”
- El dispositivo de los Mossos en el festival Brunch Electronik se salda con 13 detenidos y 74 teléfonos recuperados
- Inteligencia Artificial para hacer un 'sinpa' en un restaurante: la estafa que cada vez denuncian más hosteleros