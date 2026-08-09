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Accidente de tráfico

Muere el conductor de un coche al caer en un barranco en Fonollosa (Bages)

Con esta víctima, ya son 81 las personas que han muerto este año en las carreteras catalanas

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Imagen de archivo de un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Imagen de archivo de un vehículo de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino / Europa Press

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ACN

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Fonollosa (Bages)
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El conductor de un turismo ha muerto este domingo por la mañana al salirse de la vía y volcar en un barranco en Fonollosa, en la comarca del Bages, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

El aviso del accidente se ha recibido a las 9 horas en el kilómetro 11 de la BV-3008, entre el municipio de Fonollosa y el núcleo de Canet de Fals.

Por causas que todavía se están investigando, un turismo se ha salido de la vía y ha volcado en un barranco. A consecuencia del siniestro, ha muerto el conductor y único ocupante del vehículo.

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Con esta víctima, ya son 81 las personas que han muerto este año en las carreteras catalanas. A raíz del siniestro, se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat -que han realizado tareas de excarcelación de la víctima- y tres ambulancias del SEM.

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