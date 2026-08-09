Barcelona
Los Mossos investigan un tiroteo tras una pelea en Nou Barris, sin que consten heridos
Por el momento, no hay ningún detenido tras el enfrentamiento entre dos grupos, en el que uno de los participantes efectuó varios disparos
EFE
Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo tras una pelea entre dos grupos esta pasada madrugada en el distrito de Nou Barris de Barcelona, en la misma calle en la que el pasado viernes un hombre fue asesinado con arma blanca, presuntamente atacado por el novio de su expareja.
Según ha adelantado El Caso y han confirmado a EFE fuentes policiales, los Mossos han recibido a las 4:50 horas de esta pasada madrugada el aviso de una pelea entre dos grupos en la calle Almansa, en Nou Barris.
En el momento de la pelea, uno de los participantes ha efectuado varios disparos, sin que conste por ahora que haya personas heridas. De hecho, según las fuentes, no hay constancia de que ninguna persona haya ingresado desde entonces en un centro hospitalario con heridas de arma de fuego.
Los participantes en la pelea han huido del lugar a toda prisa y han dejado en la zona dos vehículos, que los Mossos analizarán para intentar encontrar alguna pista que les ayude a identificar a los implicados. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar los hechos, por los cuales de momento no hay ninguna persona detenida.
Precisamente, el tiroteo ha ocurrido en la misma calle en la que el pasado viernes un hombre murió tras ser atacado con un arma blanca, presuntamente por el novio de su expareja, que fue detenido horas después.
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