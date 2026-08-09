El exsecretario general de UAGA y su mujer, hallados muertos en su vivienda de Tauste (Zaragoza) con heridas de arma blanca

Conmoción absoluta en Tauste. El exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su mujer, Esther Latorre, quien también había ocupado cargos de relevancia en el sindicato agrario e Izquierda Unida, fueron hallados sin vida este sábado por la noche en el interior de su vivienda. Los cuerpos del matrimonio, de 65 años ella y 67 él, tenían claros signos de violencia y heridas producidas con un arma blanca. La Guardia Civil se ha hecho cargo de una investigación que tiene en vilo a los vecinos de esta localidad.

«Hay cierta psicosis pensando que hay un asesino suelto ahora mismo», comentaba una mujer en uno de los bares de este municipio de las Cinco Villas, y es que en Tauste no se hablaba ayer de otra cosa. Ambos eran dos vecinos muy significados del pueblo y muy implicados en las causas sociales. Esther llegó a ser candidata a la Alcaldía por IU. Y él dirigióuno de los sindicatos agrarios más influyentes de Aragón, logrando importantes acuerdos con las Administraciones.

«Ha sido un golpe terrible. Estamos totalmente consternados», apuntó la diputada y coordinadora autonómica de IU Aragón, Marta Abengochea. «Queremos mandar un abrazo fraterno a familiares, allegados y a todas las personas que tuvieron el lujo, el orgullo y el privilegio de compartir con ellos un trozo de este camino vital y de un camino de profundo compromiso con la humanidad, que es el que tuvieron Javier y Esther, con la lucha campesina, con la lucha por los derechos de la clase trabajadora, el enorme trabajo que hicieron en UAGA, y como digo, es un golpe muy hondo para nuestra organización», expresó la líder de la formación en la comunidad.

Entre los vecinos de Tauste todo eran caras largas y mucha incredulidad. No eran una pareja conflictiva. «Era gente muy tranquila, muy abierta, muy normal, es muy raro todo lo que ha pasado», apuntaba una mujer. Sus preguntas son las que se hace todo el municipio.

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón y la Guardia Civil se limitaron a confirmar el hallazgo de los cuerpos, que presentaban signos de muerte violenta. «No se descarta ninguna hipótesis», afirmaban desde las instituciones. ¿Violencia de género? «Ni se descarta ni se confirma ninguna posibilidad», insistían las fuentes oficiales, si bien ha podido saber este diario, las heridas que presentaba él serían incompatibles, a falta de una comprobación más profunda, con un suicidio cometido tras acabar con su mujer. Y en su círculo aseguran que les resulta impensable.

Pero desde Delegación del Gobierno ni siquiera corroboran que se esté buscando a una tercera persona implicada en los hechos. Y en Tauste, desde luego, ayer no había desplegado ningún operativo especial de búsqueda y localización de sospechosos. Los únicos coches de la Guardia Civil estaban frente a la casa de Esther y Javier, vigilando que nadie accediera a la escena de este crimen que tiene en vilo a toda una comarca.

"Con el corazón en un puño"

«Estamos con el corazón en un puño», aseguraba José María Alcubierre, actual secretario general de UAGA, quien expresó su «total consternación». «La familia de UAGA está en estado de shock. Una persona como Javier, con doce años como secretario general en UAGA, no hizo otra cosa que defender los derechos del campesinado en su pueblo, en su comunidad autónoma y en España», aseguraba en declaraciones a este diario. «No entendemos cómo ha podido pasar esto. Lo único que sentimos es dolor y tristeza, y solo queremos trasladar nuestro apoyo a sus dos hijas, a sus familiares y todos sus amigos», añadía.

El dolor por la muerte de este matrimonio removía además otra herida abierta en el sector, como fue la muerte a manos de Ígor el Ruso del ganadero José Luis Iranzo en Andorra en 2017.

Entonces fue un arma de fuego lo que acabó con la vida del pastor y de dos guardiaciviles. En esta ocasión todo apunta a que el arma homicida es un cuchillo o similar. El trágico suceso se produjo en la madrugada del viernes en la vivienda unifamiliar del matrimonio, en el número 5 de la Ronda Val de Volvi, cerca de la avenida de Sancho Abarca de la localidad de Tauste. El inmueble está en las afueras, junto del parque de Santa Bárbara, en uno de los límites del municipio. Allí permaneció ayer durante todo el día una dotación de la Guardia Civil vigilando que nadie acceda a la casa, que permanece acordonada con una cinta plástica pero sin signos de haber sido asaltada. Ni cristales rotos ni puertas tumbadas. Fue una familiar de la pareja quien encontró los cuerpos después de acudir en la búsqueda del matrimonio, que no se habían personado en una comida y no respondían al teléfono.

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Al final de la tarde, el alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés, convocó un pleno extraordinario para aprobar una declaración conjunta de duelo en nombre de todo el municipio y la corporación. Tras la sesión se organizó una concentración en recuerdo de sus vecinos, cuyos cuerpos están en el Instituto de Medicina Legal de Aragón. Este lunes ya, la familia de Esther Latorre y Javier Sánchez recibirán las visitas de condolencia en tanatorio Arrondo Durán del municipio. El acto civil de despedida será a las 19.00 horas en Casa de la Cultura de Tauste, que se despedirá para siempre de dos de sus vecinos más comprometidos pero que espera pronto novedades sobre lo sucedido.