El dispositivo de los Mossos en el festival Brunch Electronik se salda con 13 detenidos y 74 teléfonos recuperados

Los Mossos d’Esquadra han detenido a 13 personas durante la celebración del Brunch Electronik Festival, que se celebra este fin de semana en el Parc del Fòrum de Barcelona y que ha reunido a 26.500 asistentes en el momento de máxima afluencia.

Según el balance de la policía, siete de los arrestados habían robado 74 teléfonos móviles y otros tres han sido detenidos acusados de tentativa de hurto de un teléfono. Además, uno de los detenidos está acusado de un delito contra la salud pública por posesión de drogas, otro ha sido arrestado por una agresión sexual con tocamientos y uno más por requerimiento judicial, ya que pesaba sobre él una orden de detención.

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La policía ha recibido cinco denuncias por hurto en el evento, ha informado este domingo en X.