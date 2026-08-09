El balance del Sella: 53 actas por tenencia y consumo de drogas y cinco detenidos, uno de ellos por violencia de género

A las 15.00 horas de este domingo, la Guardia Civil dio por finalizado el dispositivo de seguridad establecido en las localidades de Arriondas, Ribadesella y el río Sella, después de tres días de esfuerzo en el que han participado más de 320 efectivos de 15 unidades y especialidades diferentes. El resultado obtenido se considera bueno debido al nivel bajo de incidencias que se produjeron, teniendo en cuenta el número de personas que visitaron ambas localidades y el tramo del río, lo que demuestran los datos cuantitativos siguientes.

En materia de la normativa de Tráfico y Seguridad Vial, se formularon un total de 56 propuestas de sanción. Por lo que respecta al resto de materias administrativas, se han observado 83 infracciones, de las que destacan 53 en materia de tenencia o consumo de drogas en la vía pública y 5 por desobediencia a agente de la autoridad.

El resto se corresponden a diverso articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana y a normativa autonómica. Se han conocido un total de 8 infracciones penales, por tipologías como lesiones, agresión sexual, atentado a agente de la autoridad, daños, contra la seguridad vial y violencia de género. Se han practicado un total de 5 detenciones, de los cuales 3 lo han sido por alcoholemia positiva, otro por atentado y el último por violencia de género.

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Como hecho destacable, una joven se precipitó accidentalmente a los acantilados de la Atalaya en Ribadesella. Al lugar acudieron además de efectivos de Guardia Civil, bomberos y medios sanitarios. Tras ser rescatada fue evacuada en UVI móvil al HUCA dada la gravedad de sus lesiones.