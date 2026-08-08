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Operativo policial

Los Mossos detienen a seis personas en un dispositivo Daga contra la multireincidencia

El cuerpo identificó 94 personas que acumulaban 306 antecentes policiales durante el dispositivo para luchar contra la multirreincidencia y los delitos relacionados con las armas blancas

Los Mossos estrenan sus detectores portátiles 'antinavajas' con un dispositivo Daga en Barcelona

Plan daga de los Mossos en Barcelona con detectores de metal

Plan daga de los Mossos en Barcelona con detectores de metal / Mossos

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Los Mossos d'Esquadra efectuaron seis detenciones relacionadas con delitos contra las personas y contra el patrimonio este viernes por la noche en un dispositivo Daga y Ocio Nocturno para luchar contra la multirreincidencia y los delitos relacionados con las armas blancas en Catalunya. El cuerpo ha estrenado esta semana 170 detectores de metal portátiles de los mil que han adquirido para utilizarlos en los registros y controles de armas en varios puntos de la ciudad.

El dispositivo se saldó con un detenido por lesiones tras provocar una fractura de nariz; un detenido por agresión sexual por tocamientos; un detenido por amenazas con arma blanca y lesiones; y tres detenidos por robos con violencia e intimidación. A dos de estos últimos se les relaciona con un tirón de una cadena de oro en la zona de las Rambles y otro en el Front Marítim.

Además, los Mossos actuaron también tras una agresión a vigilantes de seguridad en la estación de metro de la Sagrera, con los presuntos autores identificados y pendientes de denúncia.

En total, la policía identificó 94 personas, que acumulaban 306 antecedentes policiales. Esta labor preventiva está dando resultados, apunta el cuerpo, ya que durante el primer semestre de 2026 las intervenciones de armas blancas han disminuido un 6,1% y los incidentes relacionados con armas blancas han bajado un 20,9%.

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