Los Mossos detienen a seis personas en un dispositivo Daga contra la multireincidencia

Los Mossos d'Esquadra efectuaron seis detenciones relacionadas con delitos contra las personas y contra el patrimonio este viernes por la noche en un dispositivo Daga y Ocio Nocturno para luchar contra la multirreincidencia y los delitos relacionados con las armas blancas en Catalunya. El cuerpo ha estrenado esta semana 170 detectores de metal portátiles de los mil que han adquirido para utilizarlos en los registros y controles de armas en varios puntos de la ciudad.

El dispositivo se saldó con un detenido por lesiones tras provocar una fractura de nariz; un detenido por agresión sexual por tocamientos; un detenido por amenazas con arma blanca y lesiones; y tres detenidos por robos con violencia e intimidación. A dos de estos últimos se les relaciona con un tirón de una cadena de oro en la zona de las Rambles y otro en el Front Marítim.

Además, los Mossos actuaron también tras una agresión a vigilantes de seguridad en la estación de metro de la Sagrera, con los presuntos autores identificados y pendientes de denúncia.

En total, la policía identificó 94 personas, que acumulaban 306 antecedentes policiales. Esta labor preventiva está dando resultados, apunta el cuerpo, ya que durante el primer semestre de 2026 las intervenciones de armas blancas han disminuido un 6,1% y los incidentes relacionados con armas blancas han bajado un 20,9%.

Noticias relacionadas

Dispositivo en el Brunch Electronik

En este marco, los Mossos también desplegaron un dispositivo de seguridad durante la celebración del Brunch Electronik, que concentró a más de 20.500 personas y donde no hubo incidentes destacados.