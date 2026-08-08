Un juzgado de Barcelona concede una incapacidad a una administrativa con fibromialgia severa

La plaza número 16 de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha concedido una incapacidad permanente absoluta, derivada de enfermedad común, a una auxiliar administrativa que sufre fibromialgia severa. El Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó la petición de la mujer a raíz de las graves patologías que padece, por lo que recurrió ante el juzgado que le ha dado la razón.

La demandante, de 53 años y representada por el gabinete jurídico Tribunal Médico, padece síndrome de sensibilización central con fibromialgia severa, una inflamación crónica que afecta a la columna vertebral con dolor constante, lumbalgia y trastorno depresivo. Ante estas patologías decidió presentar la petición de incapacidad pero la Seguridad Social, tras examinarla, la rechazó.

En su recurso, la mujer presentó diversos informes médicos en los que acredita estas dolencias que le impiden desarrollar cualquier trabajo. En su sentencia, el juzgado remarca que la paciente sufre un dolor que llega "a ser muy invalidante, dificultando la vida diaria y la actividad laboral" y remarca que este padecimiento es crónico, además de destacar que los tratamientos no han sido efectivos.

"Todas las patologías que se encuentran documentadas en informes asistenciales oficiales son de evolución crónica, persistente y sin respuesta terapéutica adecuada, y se acreditan limitaciones físicas, psíquicas y cognitivas que, valoradas en conjunto, impiden a la actora mantener cualquier actividad laboral con los mínimos de continuidad, eficacia y rendimiento exigibles", indica la sentencia y señala las "limitaciones físicas por dolor crónico lumbar y dorsal" que le impiden estar sentada y de pie mucho rato.

El juzgado añade que la mujer sufre "un dolor persistente, fluctuante e incapacitante, incompatible con cualquier actividad laboral regular, incluso la de auxiliar administrativa" y por eso le concede la incapacidad.

Confirmación de invalidez

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rechazado un recurso de la Seguridad Social contra una sentencia del mismo juzgado, la plaza número 16 de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Barcelona, que concedió la "invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo" a un supervisor de una empresa que se dedica a la fabricación de vehículos en Barcelona con enfermedad de Crohn, artritis y psoriasis inflamatoria.

El trabajador, de 50 años y representado por Tribunal Médico, recurrió la denegación de la Seguridad Social de la incapacidad por parte de la Seguridad Social y el juzgado se la concedió tras examinar los informes sanitarios aportados con sus dolencias. Además, aprobó que le dieran una pensión por esta invalidez

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Sin embargo, la Seguridad Social recurrió esta decisión ante el TSJC. Este tribunal no ha admitido la alegación del organismo público al recordar que, tras conocerse la sentencia del juzgado, debe acreditar haber iniciado el pago de la pensión al demandante como requisito para examinar el recurso. Al no haberlo hecho, el TSJC no ha admitido la alegación y confirma la incapacidad permanente absoluta del supervisor.