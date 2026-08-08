Intervenidas cinco toneladas de cocaína en un portacontenedores contaminado con destino a Europa

La Policía Nacional ha intervenido el mayor cargamento de cocaína localizado hasta la fecha en un portacontenedores contaminado con destino a Europa, en una operación conjunta con la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido y la Policía Judiciaria de Portugal en la que se han incautado cerca de 5.000 kilogramos de cocaína ocultos entre la carga de un buque mercante a 600 millas náuticas del archipiélago de las Azores.

La organización utilizaba el método de los "micos" o "trepadores", en que varios de sus integrantes accedían clandestinamente al portacontenedores en alta mar mediante escalas artesanales para ocultar la cocaína en contenedores previamente seleccionados. Posteriormente, otros miembros de la red recuperaban la mercancía mediante el sistema conocido como “drop off”, extrayéndola de los contenedores durante la navegación y trasladándola a embarcaciones rápidas encargadas de introducir el cargamento en territorio europeo.

La investigación permitió determinar que la organización había previsto la participación de dos embarcaciones tipo “go fast” que partirían desde España para recoger la droga en alta mar y trasladarla posteriormente a través del río Guadalquivir, una vía utilizada por organizaciones criminales para la introducción de grandes cargamentos de estupefacientes.

Despliegue sin precedentes

El operativo, que requirió un despliegue marítimo y aéreo sin precedentes, culminó con el abordaje de un portacontenedores de más de 260 metros de eslora realizando una intervención de gran complejidad debido a las dimensiones de la embarcación y a las condiciones en alta mar.

La investigación permitió identificar el buque, que había sido seleccionado por una organización criminal de origen colombiano para introducir un importante cargamento de cocaína con destino a Europa.

El portacontenedores interceptado fue conducido al Puerto de Sines (Portugal), donde se llevó a cabo una exhaustiva inspección de la carga durante la cual fueron localizados 163 fardos de cocaína con un peso cercano a los 5.000 kilogramos.

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La organización contaba con lo que se conoce como un “notario” a bordo de la embarcación, supervisando y dando fe de la operativa de drogas, así como con un polizón de nacionalidad colombiana, que también navegaba en el buque para garantizar el drop off y el éxito de extracción de la droga. Ambos han sido detenidos junto a un miembro de la tripulación presuntamente vinculado a la red criminal. Los arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, ingresando en prisión todos ellos.