Dos hombres catalanes, padre e hijo, detenidos en Paraguay acusados del asesinato de dos personas

Dos hombres catalanes han sido detenidos en Paraguay acusados del asesinato de dos personas y del intento de homicidio de una tercera en el marco de un encuentro para vender oro que habría resultado ser falso, según ha informado la Policía Nacional de este país a los medios locales. Los hechos se habrían producido en la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa.

El comisario Javier Flores, director del Departamento de Hechos Punibles, ha explicado a la prensa paraguaya que un grupo de tres personas viajó hasta la ciudad de Encarnación para participar en el intercambio con 370 millones de guaraníes encima, el equivalente a unos 54.000 euros. Allí, dos fueron asesinados y el tercero resultó herido de gravedad y se hizo pasar por muerto.

Según el comisario Flores, uno de los detenidos ya tenía antecedentes por estafa y amenazas de muerte en España. La policía paraguaya explica que llegaron al país en el mes de abril. Junto a ellos, también fueron detenidas otras tres personas de origen boliviano.

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El diario ABC de Paraguay identifica a los dos detenidos como F.B. y A.B., padre e hijo, naturales de Granollers. El padre ya fue condenado en 2014 por planear el secuestro del hijo de un narcotraficante al que conoció en una prisión mientras cumplía condena.