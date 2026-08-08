Sucesos
Dos hombres catalanes, padre e hijo, detenidos en Paraguay acusados del asesinato de dos personas
El diario ABC de Paraguay identifica a los dos detenidos como F.B. y A.B., naturales de Granollers. El padre ya fue condenado en 2014 por planear el secuestro del hijo de un narcotraficante al que conoció en una prisión mientras cumplía condena
Dos hombres catalanes han sido detenidos en Paraguay acusados del asesinato de dos personas y del intento de homicidio de una tercera en el marco de un encuentro para vender oro que habría resultado ser falso, según ha informado la Policía Nacional de este país a los medios locales. Los hechos se habrían producido en la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa.
El comisario Javier Flores, director del Departamento de Hechos Punibles, ha explicado a la prensa paraguaya que un grupo de tres personas viajó hasta la ciudad de Encarnación para participar en el intercambio con 370 millones de guaraníes encima, el equivalente a unos 54.000 euros. Allí, dos fueron asesinados y el tercero resultó herido de gravedad y se hizo pasar por muerto.
Según el comisario Flores, uno de los detenidos ya tenía antecedentes por estafa y amenazas de muerte en España. La policía paraguaya explica que llegaron al país en el mes de abril. Junto a ellos, también fueron detenidas otras tres personas de origen boliviano.
El diario ABC de Paraguay identifica a los dos detenidos como F.B. y A.B., padre e hijo, naturales de Granollers. El padre ya fue condenado en 2014 por planear el secuestro del hijo de un narcotraficante al que conoció en una prisión mientras cumplía condena.
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