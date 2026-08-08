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Cuatro detenidos por hacerse pasar por operarios para robar cable de cobre en Barcelona

Los arrestados fueron sorprendidos cuando cortaban el cableado y lo cargaban en una furgoneta en el barrio del Poblenou

Un coche de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.

Un coche de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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EFE

EFE

Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra han detenido 'in fraganti' a cuatro personas que se hacían pasar por operarios para robar cable de cobre de la red subterránea de telecomunicaciones en el barrio barcelonés del Poblenou.

Según ha informado este sábado la policía catalana, agentes de paisano del Grupo Regional de Delincuencia Urbana del distrito de Sant Martí sorprendieron a las cuatro personas el pasado 3 de agosto cuando cortaban el cableado y lo trasladaban a una furgoneta, donde ya tenían unos 80 metros de cable. Los detenidos, de 26, 32 y 42 años, están acusados de un delito de hurto y daños y cuentan con antecedentes también por desórdenes públicos.

Se hicieron pasar por operarios

Según los Mossos, dos de los detenidos se encontraban en el interior de las arquetas manipulando los cables, mientras que los otros dos actuaban en el exterior. Mientras unos tiraban del cable, los otros lo cortaban en partes y lo cargaban en una furgoneta que tenían estacionada en las inmediaciones.

Los cuatro detenidos vestían una indumentaria parecida a la de los operarios, utilizando incluso casco y guantes para no levantar sospechas. De hecho, según los Mossos, los detenidos afirmaron en un principio a los agentes que estaban trabajando, si bien posteriormente no pudieron acreditar ninguna relación laboral ni presentaron ninguna autorización para efectuar trabajos sobre la infraestructura. Los agentes localizaron en la furgoneta entre 50 y 60 metros de cableado de cobre cortado enrollado en forma de bobina, entre 15 y 20 metros más de cable del mismo tipo, así como herramientas de trabajo y vallas perimetrales utilizadas habitualmente para delimitar zonas de obras en la vía pública.

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Según los Mossos, además del valor económico del cable sustraído, los daños ocasionados habrían comportado afectaciones en servicios de telecomunicaciones de particulares y establecimientos de la zona.

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