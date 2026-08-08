La caída de una avioneta en un aeródromo en el sur de Portugal deja un fallecido

El piloto y único ocupante de una avioneta, un portugués de 28 años, falleció este sábado después de que la aeronave en la que iba se estrellara en las instalaciones del aeródromo de Portimão, en el sur de Portugal.

El comandante de los bomberos de Portimão, Luís Mestre, explicó en declaraciones a EFE que el accidente se produjo alrededor de las 09.53 hora local (08.53 hora GMT), durante una maniobra para soltar una pancarta publicitaria que transportaba la aeronave.

"Cuando se acercó a la pista para soltar la lona, la soltó, pero acabó por tener algún percance, se enrolló sobre sí misma, y la aeronave acabó cayendo fuera de la pista", provocando la muerte del piloto, precisó Mestre, que aclaró que no se han registrado más fallecidos ni heridos.

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Al lugar acudieron inmediatamente los medios de socorro preposicionados en el aeródromo.