Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias CatalunyaItaliaAemetCeutaRodriPaula BlasiGafas eclipseEclipse solarUrgencias eclipseGrecia
instagramlinkedin

Una anciana de 97 años muere ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida)

Se trata de la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Catalunya

Un coche de los Mossos d'Esquadra

Un coche de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una anciana de 97 años de edad falleció anoche ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida). Según ha informado este sábado Protección Civil en un comunicado, el teléfono de emergencias 112 recibió a las 20.30 horas de anoche el aviso sobre este accidente.

Cuando los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegaron al lugar, no pudieron salvar la vida a la mujer, de 97 años y nacionalidad española, según Protección Civil.

Noticias relacionadas

Se trata de la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Catalunya, donde una treintena de personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas, en su mayoría menores de edad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo usar las gafas del eclipse: 6 consejos sobre cómo ponérselas, durante cuánto tiempo usarlas y cuándo hay que quitárselas (o no)
  2. Un temporal de lluvia y granizo barre Catalunya y corta tres líneas de Rodalies
  3. Los trenes ya circulan en pruebas por el nuevo ramal ferroviario al aeropuerto de El Prat
  4. Una fuerte granizada cae en Torelló en pleno aviso por tiempo violento en Catalunya
  5. ¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Catalunya
  6. Así es el Airbus A350-1000ULR: podrá unir Sídney y Londres sin escalas en el vuelo más largo de la historia
  7. Un ajuste de cuentas que acaba a tiros deja dos detenidos en el Raval
  8. El pederasta Miguel Ángel Flores, en paradero desconocido un mes después de plantar a la Audiencia de Barcelona

Una anciana de 97 años muere ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida)

Una anciana de 97 años muere ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida)

Los diarios policiales del Mundial: Yihadistas contra el fútbol, el Papa, Madrid y Barcelona

El pederasta Miguel Ángel Flores, en paradero desconocido un mes después de plantar a la Audiencia de Barcelona

Los Mossos estrenan sus detectores portátiles 'antinavajas' con un dispositivo Daga en Barcelona

Los Mossos estrenan sus detectores portátiles 'antinavajas' con un dispositivo Daga en Barcelona

Una fuerte granizada cae en Torelló en pleno aviso por tiempo violento en Catalunya

Una fuerte granizada cae en Torelló en pleno aviso por tiempo violento en Catalunya

Detienen a dos personas por atracar un salón de juegos en Almería

La guardia civil asesinada en Asturias pidió una orden de alejamiento y de protección en diciembre, pero se la denegaron: no se tuvieron en cuenta los antecedentes

La guardia civil asesinada en Asturias pidió una orden de alejamiento y de protección en diciembre, pero se la denegaron: no se tuvieron en cuenta los antecedentes

La Región de Murcia asume la tutela de la hija de 5 años de la mujer asesinada en el Centro Comercial Infante de Murcia

La Región de Murcia asume la tutela de la hija de 5 años de la mujer asesinada en el Centro Comercial Infante de Murcia