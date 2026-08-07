Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias CatalunyaHantavirusRafael JódarAsesino LlanesBarcelonaGafas eclipseMotos eléctricasEclipse solarJavier Ruiz
instagramlinkedin

Incendio

Muere un hombre al incendiarse una vivienda abandonada en Lugo

Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior

Archivo - Sala de operacións do 112 Galicia (Axega).

Archivo - Sala de operacións do 112 Galicia (Axega). / 112 GALICIA - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una hombre ha muerto este jueves en un incendio en una vivienda en Foz, en Lugo, según informa 112 Galicia.

Alrededor de las 22.00 horas, varias personas reportaron un incendio en una vivienda ubicada en la Avenida Viveiro. Quienes llamaron explicaron que podría haber una persona dentro, pero no pudieron confirmarlo en ese momento.

Inmediatamente, el Centro Integrado de Atención de Urgencias solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias Gallegas-061, los cuerpos de bomberos de Barreiros y Viveiro y la Guardia Civil. También se informó a los voluntarios de Protección Civil de Foz.

Noticias relacionadas

Poco después de las 23.00 horas, los bomberos informaron que tenían el incendio bajo control. Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya abrirá compuertas en los embalses del Ter y el Llobregat para recuperar las playas
  2. Exclusiva | Los diarios policiales del Mundial de fútbol: El hombre que seguía a la princesa Leonor
  3. Detenido por matar a un hombre que ha aparecido desangrándose en una calle de Barcelona
  4. Protección Civil enviará Es Alert localizadas esta tarde si las tormentas se encallan en zonas concretas
  5. Detenido por homicidio imprudente el patrón de la lancha investigada por la muerte de un motorista de agua en Roses
  6. Un temporal de lluvia y granizo barre Catalunya y corta tres líneas de Rodalies
  7. Cuenta atrás para el 'eclipse del siglo': 5 consejos para elegir el lugar idóneo para observar el fenómeno el próximo 12 de agosto
  8. Catalunya vuelve a activar la alerta por intensidad y acumulación de lluvia: hasta 40 litros por metro cuadrado en solo 30 minutos

Muere un hombre al incendiarse una vivienda abandonada en Lugo

Muere un hombre al incendiarse una vivienda abandonada en Lugo

Catalunya vuelve a activar la alerta por tormentas intensas por el riesgo de crecidas de ríos y rieras

Catalunya vuelve a activar la alerta por tormentas intensas por el riesgo de crecidas de ríos y rieras

Un ajuste de cuentas que acaba a tiros deja dos detenidos en el Raval

Un ajuste de cuentas que acaba a tiros deja dos detenidos en el Raval

Desarticulada una de las mayores redes de tráfico de personas y droga en España con 78 detenidos

Desarticulada una de las mayores redes de tráfico de personas y droga en España con 78 detenidos

Dos menores detenidos por rociar con espray pimienta a jóvenes para robarles en la Fiesta Mayor de Olesa de Montserrat

Dos menores detenidos por rociar con espray pimienta a jóvenes para robarles en la Fiesta Mayor de Olesa de Montserrat

Protección Civil desactiva la alerta por fuertes lluvias pero sigue sin servicio la RL4 entre Calaf y Manresa

Protección Civil desactiva la alerta por fuertes lluvias pero sigue sin servicio la RL4 entre Calaf y Manresa

"Algo falló", alertan las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que reclaman armeros para evitar robos de pistolas y denuncian que el cuartel de Llanes (Asturias) no tiene cámaras

"Algo falló", alertan las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que reclaman armeros para evitar robos de pistolas y denuncian que el cuartel de Llanes (Asturias) no tiene cámaras

"Hasta que me mate no va a parar": advirtió a sus amigas la guardia civil Laura Cruz, asesinada en el cuartel de Asturias por su exmarido, también agente

"Hasta que me mate no va a parar": advirtió a sus amigas la guardia civil Laura Cruz, asesinada en el cuartel de Asturias por su exmarido, también agente