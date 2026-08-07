Los Mossos estrenan sus detectores portátiles 'antinavajas' con un dispositivo Daga en Barcelona

Esta semana han llegado a las comisarías de Barcelona 170 detectores de metal portátiles de los mil que han adquirido los Mossos d'Esquadra para utilizarlos en los registros y controles de armas que se desarrollan de forma periódica en la ciudad. Este viernes, los agentes han estrenado los nuevos equipos en un dispositivo del Plan Daga que se ha llevado a cabo en varios puntos de la ciudad para localizar a personas que llevan armas, principalmente blancas, como cuchillos, navajas o punzones.

Estos detectores, parecidos a una barra de metal, permiten que los agentes practiquen cacheos menos invasivos. Hasta ahora, los sospechosos debían vaciar sus bolsillos y, acto seguido, los agentes los palpaban y también revisaban sus mochilas o bolsas. Los nuevos dispositivos funcionan por proximidad al sospechoso y tienen un altavoz que emite un sonido cuando detectan un elemento metálico. Los Mossos remarcan que estos detectores permiten hacer registros seguros para los agentes y, a la vez, garantizan no ser "invasivos en la intimidad de las personas", señala el intendente Rafael Tello, jefe de la División de Seguridad Ciudadana y Proximidad de los Mossos en Barcelona.

En el dispositivo Daga realizado este viernes, los agentes han señalado que los nuevos detectores facilitan los registros, una vez interceptados los sospechosos, y han agradecido que las intervenciones físicas sean menos exhaustivas. Sin embargo, casi la totalidad de los objetos que han hecho sonar el dispositivo han sido llaves o teléfonos móviles.

Pla daga de Mossos en Barcelona con detectores de metal / Mossos / Mossos

Más allá de eso, los detectores permitirán a los Mossos ser más operativos y eficientes cuando realicen controles y filtros de acceso a grandes eventos, como fiestas mayores o conciertos, en los que se registra a los asistentes al entrar.

Tello ha subrayado que el dispositivo está diseñado para requisar "todo tipo de armas", pese a que las más habituales son las blancas. Los Mossos se coordinan con la Guardia Urbana y la Policía Nacional, así como con vigilantes de seguridad privada, como los de TMB. "Lo que hacemos es distribuir las dotaciones, uniformadas y de paisano, en las ubicaciones en las que pensamos que puede existir esta tenencia", señala el intendente. De ahí que los Mossos hayan analizado los incidentes con armas blancas y de fuego registrados en la ciudad y hayan acudido precisamente a esos puntos.

De Ciutat Vella a la calle Tuset

Las patrullas se han distribuido principalmente en Ciutat Vella, Sant Martí, Nou Barris, Horta y Sant Andreu, tanto en zonas de ocio como en parques y en el transporte público. También habrá controles en el Triángulo del Poblenou o en las cercanías de las discotecas de la calle de Tuset.

En este sentido, el dispositivo Daga se ha planteado siguiendo la "inteligencia policial" y estableciendo las patrullas en los lugares en los que se han producido incidentes. Tello ha señalado que, en el primer semestre del año, los delitos con armas blancas han caído un 20% en Barcelona, al tiempo que las incautaciones han descendido un 6%. "Lo que quiere decir que el trabajo que se hace es efectivo y nuestra prioridad es no bajar la intensidad", subraya.

Pla daga de Mossos en Barcelona con detectores de metal / Mossos

Jóvenes con navaja

Los análisis policiales señalan que las personas que suelen portar armas blancas tienen entre 18 y 60 años, aunque los agentes también han detectado casos de menores de 14 años que las llevaban. Pese a ello, Tello ha indicado que en Barcelona la presencia de los cuchillos o navajas es "moderada". "Lo que intentamos es evitar que se normalice entre grupos de jóvenes el hecho de llevar armas, especialmente entre aquellos que mantienen rivalidades con otros grupos", ha señalado Tello, quien ha recordado que los controles tienen carácter preventivo.

Los Mossos llevarán los detectores de metales tanto en los vehículos policiales como durante las patrullas a pie. Los dispositivos pueden colocarse en el cinturón, junto a otros elementos del equipamiento reglamentario, y utilizarse cuando los agentes consideren que las circunstancias lo requieren. Según la policía, no se emplearán de forma indiscriminada en todas las identificaciones, sino en aquellas situaciones en las que existan indicios o un riesgo potencial de que una persona o un grupo pueda llevar algún objeto metálico oculto. Puede ocurrir, por ejemplo, en determinados entornos de ocio nocturno o durante dispositivos policiales dirigidos contra multirreincidentes.

Los Mossos también remarcan que esta herramienta puede resultar útil para localizar objetos metálicos abandonados en espacios públicos, como zonas de vegetación o parques, donde algunas personas pueden deshacerse de armas u otros objetos antes de ser identificadas por los agentes. Los mil detectores se han distribuido entre las unidades de Seguridad Ciudadana, las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) y la Brigada Móvil (BRIMO) que operan en Barcelona y su área metropolitana. A medida que lleguen nuevos dispositivos, su uso se extenderá a otras comisarías de Catalunya.

Caen los delitos

Los nuevos responsables del Departament d'Interior dieron un impulso al plan Daga en septiembre de 2024 ante los numerosos incidentes con armas blancas registrados en la vía pública y tras constatar que su uso y tenencia estaban muy extendidos, principalmente entre colectivos de jóvenes. A partir de entonces se intensificaron los controles en puntos concretos, como zonas de ocio, estaciones y otros espacios de transporte público o entornos próximos a centros educativos.

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Durante todo 2025 se requisaron 9.806 armas en Catalunya, una media de 27 al día. La cifra fue un 6,3% superior a la de 2024, cuando la policía intervino 9.220.