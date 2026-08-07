Dos menores detenidos por rociar con espray pimienta a jóvenes para robarles en la Fiesta Mayor de Olesa de Montserrat

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Martorell detuvieron el 5 de agosto a dos menores de edad como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en Olesa de Montserrat. Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco y media de la madrugada del 21 de junio, en plena Fiesta Mayor del municipio, en el Parque de la Memoria de Olesa de Montserrat. Las víctimas esperaban el ferrocarril para regresar a su casa junto con otros amigos.

De repente, fueron rodeados por un grupo de unos diez jóvenes con una actitud agresiva, hecho que provocó la huida corriendo de los dos jóvenes. Durante la huida, uno de ellos cayó al suelo, momento en el que lo agredieron con golpes y patadas, le rociaron espray de pimienta y le sustrajeron un teléfono móvil de alta gama.

Al otro joven, también llegaron a sujetarlo, lo agredieron con espray de pimienta e intentaron sustraerle la riñonera, aunque finalmente pudo resistirse al robo.

La investigación permitió identificar a uno de los presuntos autores gracias a la información facilitada por una de las víctimas, que lo conocía previamente y aportó imágenes extraídas de las redes sociales. Posteriormente, los investigadores confirmaron su identidad y lo citaron para proceder a su detención.

El segundo menor fue identificado mediante una rueda de reconocimiento fotográfico en la que una de las víctimas lo reconoció sin ninguna duda como uno de los participantes en la agresión y el robo.

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Con los indicios recogidos durante la investigación, los Mossos d'Esquadra detuvieron a los dos menores como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Los hechos se pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Menores en funciones de guardia, que asumió la dirección de las diligencias y ordena que los dos menores detenidos sean trasladados a su sede en Barcelona.