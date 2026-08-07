Investigación abierta
Un ajuste de cuentas que acaba a tiros deja dos detenidos en el Raval
Los agentes buscan el arma usada por los sospechosos
Detenido por matar a un hombre que ha aparecido desangrándose en una calle de Barcelona
La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a dos personas presuntamente implicadas en un tiroteo sin heridos en el barrio del Raval de Barcelona la pasada madrugada. Están acusados de intento de homicidio.
Sobre las dos de la madrugada hubo una pelea entre dos grupos en la calle Aurora de Barcelona. El enfrentamiento acabó a tiros, después de que uno de los implicados sacase un arma.
Varias llamadas al teléfono de emergencias alertaron a la policía y acudieron varias patrullas. Poco después agentes de la Guardia Urbana localizaron a dos de los sospechosos de uno de los grupos en el inicio de la Rambla del Raval, tal y como adelantó El Caso,
Coincidían con la descripción aportada por los testigos y por eso los detuvieron como sospechosos de estar en el grupo que había disparado. Sin embargo, los agentes no han localizado ninguna pistola y la siguen buscando, aunque han localizado varios casquillos de bala en el suelo. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación.
La policía cortó toda la calle Aurora y estuvo recogiendo indicios durante buena parte de la madrugada. Únicamente dejaban acceder a los vecinos. También había efectivos de la policía científica que estuvieron analizando evidencias encontradas en esta calle, como los casquillos.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que la pelea podría haberse iniciado en el interior de una vivienda y los implicados se habrían trasladado a la calle para seguir con la trifulca. El origen del enfrentamiento estaría relacionado con un ajuste de cuentas por narcotráfico, ya que algunos de los participantes en la riña tiene antecedentes por este delito.
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