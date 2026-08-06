Detenidos tres jóvenes por robar en unas colonias de Palamós, uno de ellos acusado de agredir sexualmente a una menor

Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos como presuntos responsables del robo de varios teléfonos móviles en una casa de colonias de Palamós. A uno de los arrestados, de 19 años, también se le atribuye una agresión sexual a una menor, a la que habría realizado tocamientos mientras dormía.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, los hechos ocurrieron durante las noches del 26 y 27 de junio, cuando los tres jóvenes accedieron al interior del inmueble en el que se alojaba un grupo de menores.

Tras la primera noche, los responsables de la casa de colonias echaron en falta tres teléfonos móviles de su propiedad que utilizaban para fotografiar las actividades.

La noche siguiente, los tres sospechosos habrían entrado de nuevo en el establecimiento. Primero intentaron abrir sin éxito varios armarios de la planta baja y, posteriormente, accedieron a una de las habitaciones de la planta superior, donde dormía un grupo de menores.

Uno de ellos habría realizado tocamientos a una de las menores, que se despertó y comenzó a gritar. Los monitores solo alcanzaron a ver a dos jóvenes mientras huían del lugar.

La investigación permitió determinar posteriormente que en los hechos habían participado tres personas: un menor y dos adultos de 19 y 21 años. El joven de 19 años sería el presunto autor de la agresión sexual.

Casi un mes después de los hechos, el 23 de julio, los agentes localizaron y detuvieron al joven de 19 años en La Bisbal d'Empordà, aunque inicialmente solo le atribuyeron un delito de hurto y otro de violación de domicilio.

Cuatro días más tarde, los investigadores arrestaron al menor y al joven de 21 años.

Las pesquisas para identificar al autor de la agresión sexual continuaron y este miércoles, 5 de agosto, los agentes volvieron a detener al joven de 19 años, al que atribuyen los tocamientos a la menor.

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Los dos adultos, que carecen de antecedentes, comparecerán ante el juzgado de instrucción de La Bisbal d'Empordà cuando sean requeridos. Por su parte, el menor está citado para declarar ante la Fiscalía de Menores de Girona.