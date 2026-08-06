Investigación
Tragedia en Granada: un indigente se quema a lo bonzo en una bañera
Los bomberos acudieron a una finca privada de Órgiva alertados por un incendio en una bañera donde se encontraba un hombre sintecho
EP
Un hombre de 52 años y de nacionalidad finlandesa, que vivía en la calle en Órgiva (Granada), ha fallecido en la madrugada de este miércoles tras prenderse fuego a lo bonzo dentro de una bañera.
Así lo ha señalado el alcalde de la localidad, Raúl Orellana, que ha detallado que el hombre fue hallado tras quemarse a si mismo.
El regidor también ha corroborado que el hombre sintecho llevaba entre tres y cuatro semanas deambulando por la localidad y en la primera fue atendido por servicios sanitarios, al parecer, por presentar una enfermedad mental.
En la madrugada de este miércoles el hombre se coló en una finca privada junto a la avenida González Robles donde se acumulaba mobiliario antiguo, y se metió en una bañera en la que parece ser que se roció de alcohol para posteriormente quemarse.
Tras la alerta, los bomberos acudieron al lugar del fuego, que no se propagó. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de esta muerte con el apoyo de la Policía Local para determinar las circunstancias exactas de la misma.
El Ministerio de Sanidad ofrece a la ciudadanía la Línea 024, un servicio de atención telefónica para personas con pensamientos suicidas, ideaciones o riesgo de conducta suicida, así como para sus familiares y allegados. Este servicio es confidencial, gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
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