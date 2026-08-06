Muere un excursionista polaco tras caer en una zona rocosa de la Val d'Aran

Un excursionista de nacionalidad polaca murió este miércoles tras sufrir una caída en una zona rocosa de Saboredo, en la Val d'Aran.

Los Bombers d'Aran recibieron el aviso hacia las 17.00 horas a través del teléfono de emergencias 112, que alertaba de que una persona había sufrido un accidente en la zona.

Dos miembros del Grup de Rescat en Muntanya se desplazaron hasta el lugar en un helicóptero de rescate. Una vez allí, comprobaron que el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida y confirmaron su muerte.

Tras la intervención, se activó el correspondiente procedimiento judicial y la custodia del cuerpo quedó a disposición de los Mossos d'Esquadra.

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El Conselh Generau d'Aran ha expresado sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima.