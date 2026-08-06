100.000 euros en daños
Detenidos tres activistas de Revoltes de la Terra por sabotear una vía de tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona
Están acusados de provocar daños en las instalaciones ferroviarias y dejar sin conexión de internet a más de 4.000 abonados de Súria y Cardona
Activistas de Revoltes de la Terra desmontan vías del tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona
Una operación conjunta entre la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra permitió detener en julio pasado a tres personas e investigar a una cuarta por participar en un sabotaje contra una infraestructura ferroviaria que une la mina de Súria y el puerto de Barcelona el pasado abril. Se trata de una línea, propiedad de Ferrocarrils de la Generalitat, que la empresa minera ICL usa para transportar el material que saca de las instalaciones.
Dentro de las acciones de protesta convocadas a través de las redes sociales entre los días 17 y 19 de abril contra las actividades de la empresa responsable de la explotación de la mina de potasa del municipio de Súria, el 18 de abril un grupo de personas esparció rocas por la vía, desmontó varios tramos y puso barricadas para evitar la salida del tren. La acción fue reivindicada por el colectivo Revoltes de la Terra.
Los investigadores consideran que se trata de un grupo organizado extremista de carácter medioambiental integrado en estas protestas, y que utilizaba técnicas destinadas a dificultar la identificación de sus miembros. Les acusan de causar daños en aproximadamente 300 metros del ramal ferroviario que conecta las instalaciones de la empresa con el puerto de Barcelona.
Sin red
Además de los daños ocasionados a la vía férrea, los investigados presuntamente habrían saboteado el cableado de telecomunicaciones de la zona mediante el corte de un ramal principal de fibra óptica. Esta acción afectó a los municipios de Súria y Cardona y dejó sin conexión a internet a más de 4.000 abonados.
Los agentes remarcan que estas actuaciones provocaron daños materiales y perjuicios económicos en infraestructuras públicas y privadas por valor de 100.000 euros. Los tres detenidos, dos hombres y una mujer, están acusados de los delitos de daños agravados, desórdenes públicos y pertenencia a grupo criminal. Además, la policía señala que el sabotaje de la vía del tren "habría podido generar una situación de riesgo susceptible de comprometer la integridad física o la vida de las personas".
Los sospechosos, detenidos en varias localidades de la provincia de Barcelona, pasaron a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Manresa, plaza 8, que tutela la investigación judicial. Los tres detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 1 de julio y, tras acogerse a su derecho a no declarar, quedaron en libertad con cargos.
Mossos y Guardia Civil remarcan su "trabajo permanente" para "prevenir e investigar las acciones protagonizadas por colectivos violentos de carácter extremista y los procesos de radicalización asociados a estos entornos".
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