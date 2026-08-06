Sucesos
Detenido por robar y lesionar a dos mujeres mayores en Gavà y Viladecans
El sospechoso se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de las víctimas
Los Mossos d'Esquadra detuvieron, el pasado 3 de agosto, a un hombre de 37 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia y lesiones en los municipios de Gavà y Viladecans. La investigación comenzó después de constatar que los dos asaltos fueron similares: el sospechoso actuó violentamente contra dos personas de edad avanzada, con el objetivo de sustraer dinero y objetos personales a las víctimas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
El primero de los hechos tuvo lugar el 20 de julio en Gavà, cuando una mujer resultó herida a raíz de la violencia ejercida en el robo. El segundo robo se produjo el 27 de julio en Viladecans, donde otra mujer también sufrió lesiones después de ser asaltada presuntamente por el mismo sospechoso. Las víctimas presentaban lesiones en el cuello, ya que el acusado las asaltó estando desprevenidas.
A partir de las declaraciones de las víctimas, que facilitaron una descripción precisa del agresor, así como el reconocimiento fotográfico, se pudo identificar al sospechoso, que tenía cinco antecedentes por delitos simulares. Los agentes lo localizaron y detuvieron el 3 de agosto por estos dos robos con violencia y pasó a disposición del juzgado de guardia de Gavà.
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