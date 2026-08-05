Desmantelado en Lleida el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación que camuflaba toneladas de metanfetaminas en aroma líquido de vainilla

"Una de las mayores incautaciones de droga sintética de España y de Europa". De esta forma la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo ha calificado la operación conjunta entre la Policía Nacional y la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST) desarrollada en su mayor parte en Catalunya que han permitido desarticular una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntamente dedicada al tráfico internacional de metanfetamina.

Los agentes han desmantelado toda la infraestructura logística en España, incluido un laboratorio clandestino en Almenar (Lleida), aislado en mitad del campo, donde recuperaban la droga previamente disuelta en mercancía legal para dificultar su detección.

La organización habría introducido más de 2.5 toneladas de metanfetamina camuflada en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla procedente de México. El comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Alberto Morales, señala que la droga iba oculta en la vainilla que salía de México con destino a Francia y de ahí pasaba al laboratorio para ser extraída.

La investigación se inició a principios del mes de junio después de que las autoridades francesas detectaron en el puerto de Le Havre un contenedor marítimo procedente de México y con destino final España, que transportaba cerca de 12.700 kilogramos de aroma artificial de vainilla en estado líquido. La Policía hizo un seguimiento de esta entrega controlada para saber su destino y así identificar a los sospechosos implicados en su recepción.

Alejandro Martín inspector jefe de la sección de sintéticos de la Brigada Central Estupefacientes de la Policía Nacional ha señalado que la droga se debía cristalizar con un proceso en frío sacándola de la vainilla líquida. En dos días se producen 800 kilos de droga, ha remarcado.

Imagen de la droga intervenida por la Policía en esta operación / Policía

El inspector jefe también ha señalado que han detenido a varios ciudadanos mexicanos, entre ellos un responsable de la banda que debía controlar la producción de la droga. Además, se ha arrestado a 'cocineros' que se encargaban de sacar la droga.

Sofisticado laboratorio

La mercancía era almacenada inicialmente en una empresa logística situada en una localidad de la provincia de Barcelona, donde permaneció hasta que varios de los investigados pudieron retirar una parte del cargamento siguiendo una operativa previamente organizada. Posteriormente, parte de esta mercancía fue trasladada a una nave industrial, utilizada como punto intermedio de almacenamiento y transferencia, siendo trasladada finalmente a una finca aislada en Lleida, cerca de la frontera con Francia. Allí se ubicaba un sofisticado laboratorio clandestino donde los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta en el aroma líquido de vainilla mediante complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización. Una vez conseguida la metanfetamina se pasaba a su distribución.

12 encarcelados

Tras detectar el laboratorio y las empresas logísticas, los agentes identificaron a los sospechosos, algunos de ellos mexicanos. Los sospechosos desempeñaban funciones muy diversas dentro de la organización criminal, desde la recepción del cargamento y la coordinación de los transportes hasta las labores de seguridad, contravigilancia y manipulación química de la sustancia.

Como resultado de la operación, el pasado 10 de julio se llevaron a cabo siete entradas y registros en Lleida (1), Barcelona (5) y Tarragona (1). En el laboratorio clandestino, que estaba plenamente operativo y en funcionamiento, se arrestaron a cinco personas que únicamente se dedicaban a 'cocinar' la droga.

En este local se intervinieron 2.400 kilos de metanfetamina de las cuales 1.600 kilos se encontraban ocultos en vainilla líquida, 6 vehículos, casi 4.500 euros, abundante instrumental químico e industrial, diversos productos y reactivos y también numerosos dispositivos electrónicos.

En la operación se ha detenido a 13 personas: cinco en Lleida, cuatro en Barcelona y cuatro más en Tarragona. Están acusadas de los delitos de organización criminal y contra la salud pública. La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de 12 sospechosos. Entre ellos hay cinco personas de Gualadajara y dos de Sinaloa y por eso la Policía los relaciona con este cártel mexicano. También hay cuatro arrestados españoles y dos colombianos.

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Los responsables policiales también han señalado que estas bandas trabajan de forma independiente de otros grupos criminales y se dedican a producir la droga y luego desaparecer. Por eso tenían este laboratorio en una finca aislada que "podía pasar desapercibida ante cualquier vecino".