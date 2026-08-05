Muere un hombre en un choque entre una moto de agua y una embarcación en Empuriabrava
El hijo de la víctima aseguró que la embarcación, en la que viajaban diez personas, huyó tras el accidente
Un hombre ha muerto este miércoles por la tarde en Empuriabrava, en el Alt Empordà, tras sufrir un accidente mientras conducía una moto de agua que chocó con una embarcación recreativa.
Según habría explicado el hijo de la víctima a la policía, ambos viajaban en la moto de agua cuando una embarcación con diez ocupantes les pasó por encima y habría huido después del accidente.
El aviso se ha recibido poco antes de las cinco menos cuarto de la tarde. Efectivos de Salvament Marítim han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar al hombre sobre la moto de agua y posteriormente lo han trasladado hasta el puerto de Roses.
Allí esperaba una ambulancia medicalizada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Los sanitarios han continuado intentando reanimarlo, pero finalmente han confirmado su muerte.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de los hechos.
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