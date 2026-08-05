Investigación
Accidente en la fiesta mayor de Tona: dos niñas hospitalizadas tras un fallo en una atracción de feria
El Disco Show de la feria de Tona sufre un fallo mecánico que provoca la apertura de una puerta y hiere a siete personas
Dos niñas de 12 y 14 años han resultado heridas de gravedad y otras cinco personas presentan lesiones leves tras un fallo mecánico en una de las atracciones de la feria instalada con motivo de la fiesta mayor de Tona (Barcelona).
El accidente se produjo este martes en torno a las 21 horas, última jornada de las fiestas del municipio de la comarca de Osona. Según las primeras informaciones, el mecanismo de la atracción Disco Show falló y provocó que una de sus puertas se abriera mientras estaba en funcionamiento.
La atracción, una plataforma giratoria inclinada que gira al ritmo de la música, ha quedado precintada para que los peritos puedan inspeccionarla y determinar las causas del accidente. Como medida preventiva, el resto de las atracciones del recinto ferial fueron clausuradas tras el suceso, informa TV3.
Las dos menores fueron trasladadas al Hospital de Vic con varias fracturas, aunque su vida no corre peligro. Los otros cinco heridos fueron atendidos por contusiones de carácter leve.
Hasta el lugar se desplazaron cinco ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Tona.
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