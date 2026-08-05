Las lanchas de 'domingueros' tensionan Salvamento Marítimo: "No somos la grúa del mar"

Las elevadas temperaturas registradas en los meses de junio y julio han incrementado la presencia de bañistas, embarcaciones y submarinistas en las playas que se extienden por los 700 kilómetros de la costa catalana. Gerardo Gantes, jefe de Salvamento Marítimo en Catalunya, pone el foco en los problemas que, en concreto, están generando las lanchas pilotadas por personas con poca experiencia. De los 400 incidentes relacionados con embarcaciones que han pedido ayuda a Salvamento, la mayoría se corresponden con casos de 'domingueros' que se habían echado al mar sin la preparación necesaria.

"No somos la grúa del mar", lamenta el jefe Gantes en declaraciones a EL PERIÓDICO que formula desde la torre de Capitanía Marítima de Barcelona. "Atendemos estos servicios si no hay otros más urgentes. Pero, si los hay, a veces tienen que esperarse horas o llamar a un conocido y que los remolque", asegura.

Titulación básica

Los ‘domingueros’ del mar son personas que disponen de la titulación más básica, que no tienen conocimientos de navegación, que no mantienen adecuadamente su embarcación y que, a menudo, se quedan sin batería porque la han usado para mantener frías las cervezas mientras fondeaban.

Salvamento Marítimo remolca una embaracación recreativa / SALVAMENTO MARÍTIMO

"Ni siquiera nos llaman a través de la radio (Canal 16), quizá ni saben cómo se usa. Estos avisos entran a través del 112 porque cogen directamente el teléfono móvil y avisan a Emergències", aclara Gantes.

"Analizamos cada caso: si hay menores a bordo, o ancianos, o personas vulnerables, acudimos enseguida. Pero si son adultos que pueden esperar, primero se atienden los incidentes más graves", remarca. Salvamento Marítimo es el órgano encargado de gestionar a todos los cuerpos de emergencia que actúan en el mar en accidentes, búsquedas, rescates, ahogamientos o vertidos tóxicos. Los 'domingueros' no son una prioridad, aunque sean mayoría.

Auge del buceo

Enrique Ballesteros, jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de (GEAS) de la Guardia Civil, coincide con el jefe Gantes en que en los últimos tiempos han aumentado los problemas protagonizados por embarcaciones recreativas con 'domingueros' a bordo. Pero también avisa de que bajo el agua el rumbo de los acontecimientos tampoco es bueno.

Estos especialistas en rescates submarinos detectan que el auge del buceo recreativo ha llevado a las empresas de alquiler y de formación a rebajar precios y aligerar el contenido de preparación. "Los cursos son demasiado cortos porque hay una guerra entre marcas para abaratarlos y eso no va en favor de la seguridad. La formación tiene que ser la adecuada", subraya Ballesteros. A lo largo de 2026, solo en la costa de Girona, ya han muerto 4 submarinistas.

Requisitos que se pasan por alto

"El buceo recreativo es seguro si se hace bien y hay varios requisitos que a veces los cursos pasan bastante por alto", prosigue. El más importante es enseñar a bucear con un compañero de referencia con el que debe entrenarse la coordinación y al que no puede perderse de vista en ningún momento.

Bucear junto a otro submarinista es fundamental porque si surge cualquier problema en el fondo debe poder resolverse sin salir apresuradamente a la superficie. El compañero debe compartir el aire de su equipo y los dos podrán subir en condiciones de seguridad. Sin la descompresión adecuada las lesiones pueden ser fatales. Para Ballesteros, este trabajo por parejas, u otras instrucciones importantes, ya no se cuidan en muchas inmersiones.

Inmersiones con cuerda

En los casos de submarinistas más veteranos, las conductas de riesgo acostumbran a darse porque los buzos se confían. Los cuatro submarinistas que han fallecido en la costa de Girona este 2026, por ejemplo, eran hombres con experiencia.

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Ballesteros pide a estos buceadores más expertos que se planteen objetivos razonables en sus inmersiones. Cuando uno está varios metros por debajo de la superficie, meterse dentro de pecios o cuevas marinas –las Illes Medes presentan una gran variedad de cavidades que las han convertido en un punto de interés para submarinistas de todo el mundo– puede ser peligroso. “Si se levanta el limo del fondo podemos perder visibilidad y no encontrar la salida”, explica. Para evitar estos sustos, los submarinistas, tengan la experiencia que tengan, deben usar una cuerda que indique el camino de regreso.