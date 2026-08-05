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Delito de lesiones

Intenta atropellar a un policía y huye tras una pelea por una plaza de aparcamiento en Empuriabrava

La Policía Local localizó el vehículo, detuvo al conductor y también lo denunció por cuatro infracciones de tráfico cometidas durante la huida.

El lugar donde sucedieron los hechos en Empuriabrava

El lugar donde sucedieron los hechos en Empuriabrava / Google Maps

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Eva Batlle

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La Policía Local de Castelló d’Empúries detuvo a un hombre de 40 años que presuntamente intentó atropellar a un agente cuando huía de una pelea originada por una disputa por una plaza de aparcamiento. El policía tuvo que apartarse para evitar el impacto y resultó herido leve.

Los hechos ocurrieron el lunes hacia las diez de la noche en la avenida Fages de Climent de Castelló d’Empúries. Según fuentes policiales, en la pelea participaron cuatro personas, dos por cada parte. Dos de las personas implicadas resultaron heridas durante la disputa. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) las atendió y las trasladó al hospital de Figueres.

Durante la intervención, uno de los implicados subió a un vehículo e intentó huir. Cuando los agentes trataron de detenerlo, el conductor presuntamente dirigió el coche contra uno de los policías, que tuvo que apartarse para evitar ser atropellado.

Infracciones

El agente sufrió lesiones leves durante la actuación. El conductor consiguió abandonar el lugar y, durante la huida, cometió diversas infracciones de tráfico.

Los agentes locales localizaron posteriormente el vehículo y lo retiraron al depósito municipal. Horas más tarde, detuvieron al conductor como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Al arrestado también se le atribuyó un delito de lesiones relacionado con la pelea. Además, la Policía Local le impuso cuatro denuncias administrativas por diferentes infracciones del reglamento de circulación cometidas durante la huida.

Noticias relacionadas

La Policía Local de Castelló d’Empúries ha aprovechado la actuación para pedir respeto por la labor de los agentes y ha advertido de que cualquier servicio rutinario puede derivar en una situación de riesgo en cuestión de segundos.

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Fuente: Diari de Girona

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