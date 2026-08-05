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Volencia de género

Estaba escondido bajo la cama de su víctima: la Policía Nacional detiene a un presunto maltratador en Ibiza

Los agentes notaron una resistencia extraña al intentar levantar el canapé y descubrieron al hombre oculto en su interior

Un vehíuculo de la Policía Nacional en Ibiza.

Un vehíuculo de la Policía Nacional en Ibiza. / Policía Nacional

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Jessica Merodio

Ibiza
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La Policía Nacional de Ibiza detuvo el 3 de agosto a un hombre investigado por un delito de malos tratos tras localizarlo oculto en el interior de un canapé abatible situado en la habitación de la víctima.

Los hechos, según informa el Cuerpo Nacional de Policía en una nota de prensa, ocurrieron durante la madrugada, cuando los agentes acompañaron a la mujer hasta su domicilio para garantizar su seguridad y comprobar que el presunto agresor no se encontraba en la vivienda, después de que hubiera evitado durante horas ser localizado.

Una vez en el inmueble, otro ocupante aseguró de forma reiterada que el investigado no estaba allí. Sin embargo, los policías decidieron inspeccionar la habitación en la que iba a dormir la víctima.

Al intentar levantar la tapa del canapé, los agentes comprobaron que ofrecía una resistencia inusual y descubrieron que una persona la sujetaba desde el interior. Tras vencer la fuerza ejercida desde dentro del muebles, localizaron al hombre escondido en un espacio de reducidas dimensiones y procedieron inmediatamente a detenerlo como presunto autor de un delito de malos tratos.

Una situación de "extrema vulnerabilidad"

Las diligencias policiales señalan que el detenido había permanecido oculto en el dormitorio de la víctima mientras trataba de evitar que la Policía lo encontrara. Según destaca la Policía Nacional en su nota de prensa, de no haber sido descubierto durante la inspección de la vivienda, la mujer habría quedado en una situación de "extrema vulnerabilidad".

La Policía Nacional sostiene que la intervención permitió neutralizar "un riesgo de extraordinaria gravedad" para la integridad y la seguridad de la víctima, al evitar que accediera a su habitación sin saber que el presunto agresor permanecía escondido en el interior mientras los agentes permanecieran en la vivienda.

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Asistencia a las víctimas

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Fuente: Diario de Ibiza

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