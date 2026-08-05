Dos detenidos por robar en una masía de Santa Cristina d’Aro mientras los adultos estaban en el jardín y los menores dormían

Los Mossos d’Esquadra y las policías locales de Santa Cristina d’Aro y Platja d’Aro detuvieron el lunes 3 de agosto a dos hombres de 47 años, con antecedentes, como presuntos autores de un robo con fuerza en una masía de Santa Cristina d’Aro.

Los hechos ocurrieron la noche anterior, entre las diez y las once, en una vivienda que dos familias habían alquilado para pasar las vacaciones. En el momento del robo, los adultos estaban en la zona de la piscina y los menores dormían en las habitaciones de la planta superior.

Según la investigación policial, los asaltantes forzaron una puerta de madera situada en la parte posterior de la finca y entraron en la vivienda. Se llevaron documentación personal, un reloj de alta gama, dos ordenadores portátiles, dos teléfonos móviles, dos calculadoras, un perfume, diversas joyas, una cartera con unas cien libras esterlinas y dos altavoces portátiles.

Al día siguiente, agentes de la Policía Local de Santa Cristina d’Aro encontraron en un descampado una bolsa que contenía parte de los objetos denunciados, entre los que había la documentación, los dos teléfonos, las calculadoras y varias tarjetas.

La Policía Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro y S’Agaró identificó hacia las cinco de la tarde a dos hombres en la avenida de S’Agaró. Durante el registro, los agentes les encontraron una cartera negra con 105 libras esterlinas y dos altavoces portátiles que, según la policía, correspondían a parte del botín sustraído de la masía de Santa Cristina d’Aro.

Los dos hombres fueron detenidos y, posteriormente, los investigadores de los Mossos de la comisaría de Sant Feliu registraron el domicilio donde residían, en Santa Cristina d’Aro. En el interior localizaron los dos ordenadores portátiles, un perfume y un reloj de alta gama incluidos en la denuncia.

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Los objetos recuperados fueron devueltos a sus propietarios. Los detenidos, que según los Mossos tienen antecedentes policiales, deben pasar este miércoles a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Sant Feliu de Guíxols.