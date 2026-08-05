Estafa
Condenado a prisión por alojarse 26 días en pensión completa en un hotel de la Vall d'Alba e irse sin pagar
Generó más de 2.200 euros de gasto, entre Navidad de 2023 y enero de 2024
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un año de prisión y una multa por un delito de estafa a un hombre que se marchó sin pagar de un hotel de la localidad de la Vall d'Alba, en el que se había alojado en régimen de pensión completa durante 26 días.
La Sala, que dictó sentencia después de que el Ministerio Fiscal y la defensa del condenado alcanzaran un acuerdo de conformidad en el que el hombre reconocía los hechos y aceptaba la pena, le impone una indemnización para el establecimiento de 2.283 euros, más los intereses, dinero que se corresponde con el importe que dejó sin pagar durante los días que estuvo hospedado en el hotel.
Según explica el Tribunal Superior de Justicia en la Comunitat Valenciana (TSJCV), el hombre acudió al establecimiento, situado en el paraje de la Ermita de San Cristóbal de la localidad, el 22 de diciembre de 2023. Tras ofrecer una apariencia de solvencia a sus responsables, se alojó en régimen de pensión completa, pese a que sabía desde ese mismo día que no iba a abonar ninguno de los gastos.
De acuerdo al relato de hechos probados de la resolución, el huésped permaneció en el hotel todo el periodo de Navidad y Año Nuevo. Dejó el lugar el 15 de enero de 2024, tras generar los gastos de 2.283 euros por los conceptos de estancia, manutención y limpieza.
Fuente: Levante - EMV
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