Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guardia civil muertaCeutaÁtico AyusoBarcelonaMenores migrantesBulos CeutaExplosion Gran CanariaGafas eclipseSalvamento MarítimoJavier RuizJuan LealMichael Douglas
instagramlinkedin

En Llanes

Un guardia civil mata a su exmujer en un cuartel de Asturias y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida

Un teniente ha resultado herido grave por los disparos y hay otro agente más herido

El agresor que irrumpió en el cuartel resultó herido de extrema gravedad y acabó falleciendo después

Agentes de la Policía Local, en el perímetro del cuartel de Llanes tras el tiroteo.

Agentes de la Policía Local, en el perímetro del cuartel de Llanes tras el tiroteo.

R.D / vídeo. Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. T. / R. D.

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un agente de la Guardia Civil ha matado esta mañana en torno la una y media del mediodía a otra agente destinada en Llanes (Asturias) de la que se había divorciado hace tiempo. En el suceso resultó además herido grave otro funcionario de la Benemérita, un teniente de Ribadesella que trató de proteger a la víctima acudiendo en su auxilio en cuanto se percató de lo sucedido. El suceso provocó una gran alarma.

En su huida, el agresor, que está destinado en la Comandancia de Zamora, abrió también fuego contra otros efectivos que se encontraban en las dependencias policiales, repeliendo estos dicha agresión. Fruto del intercambio, el autor de la agresión resultó herido muy grave, falleciendo después al no poder salvarle la vida los sanitarios.

Fuentes oficiales emiteron esta tarde un comunicado en el que aseguraron que la mujer estaba dentro del sistema de protección de víctimas de violencia de género (Viogen). El agresor contaba con una orden de alejamiento impuesta por un juez, razón por la cual estaba destinado en Zamora, lejos de Llanes. Ambos tienen tres hijos en común.

Hacia el lugar se movilizaron agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón para esclarecer lo ocurrido, así como servicios sanitarios para atender a los heridos. Además del teniente de Ribadesella, hay otro agente herido.

Los agentes serán ahora los encargados de investigar lo sucedido y de las posibles consecuencias judiciales que tenga la muerte de la agente. Se espera recibir en las próximas horas la autorización del juez de guardia que se haga cargo del caso para proceder al levantamiento de los cadáveres.

Noticias relacionadas

El tiroteo en la Comandancia ha supuesto un duro mazazo para los agentes de la Benemérita de toda Asturias.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Éxito en la eliminación de los peces de los lagos pirenaicos con un producto químico: 'Se demuestra que es posible restaurar el ecosistema
  2. El TSJC avala el despido de una operadora del 112 que desoyó emergencias como agresiones y alertas médicas
  3. Una tormenta de granizo descarga con fuerza en la Catalunya central: Torelló registra hasta 70 litros en solo una hora
  4. Los Mossos extreman los controles 'antinavajas' con 1.000 detectores portátiles tras cuatro muertes en 10 días
  5. Las oenegés denuncian traslados forzosos en Marruecos de menores que intentaron entrar en Ceuta: 'No pueden volver a su casa
  6. El impacto del calor extremo en los ancianos eleva los ahogamientos en Catalunya hasta un récord histórico
  7. Los Mossos inmovilizan ocho 'taxis pirata' en un control en el aeropuerto de Barcelona
  8. Incendios forestales en España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Vall d'Uixó, Madrid y Zamora

Un guardia civil mata a su exmujer en un cuartel de Asturias y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida

Un guardia civil mata a su exmujer en un cuartel de Asturias y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida

Hallado muerto un recién nacido en A Coruña tras acudir la madre, de 25 años, al hospital negando el embarazo

Hallado muerto un recién nacido en A Coruña tras acudir la madre, de 25 años, al hospital negando el embarazo

Un guardia civil mata a su mujer en la Comandancia de Llanes (Asturias) y resulta herido grave tras disparar a varios compañeros en su huída

Desmantelado en Catalunya el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, que camuflaba toneladas de metanfetaminas en aroma líquido de vainilla

Desmantelado en Catalunya el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, que camuflaba toneladas de metanfetaminas en aroma líquido de vainilla

Estaba escondido bajo la cama de su víctima: la Policía Nacional detiene a un presunto maltratador en Ibiza

Estaba escondido bajo la cama de su víctima: la Policía Nacional detiene a un presunto maltratador en Ibiza

Un muerto y dos heridos graves tras una explosión en una nave industrial de Gran Canaria

Los Mossos investigan el accidente en una atracción de feria en Tona: una menor se rompe la cadera

Los Mossos investigan el accidente en una atracción de feria en Tona: una menor se rompe la cadera

Detenido el dueño de un bar por matar a un cliente tras una noche de fiesta en Valencia

Detenido el dueño de un bar por matar a un cliente tras una noche de fiesta en Valencia